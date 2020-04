Amici 19 | Nicolai Gorodiskii è stato raccomandato dalla produzione di Maria De Filippi? Il ballerino, stanco delle accuse del pubblico, ha deciso di raccontare tutta la verità

Nicolai Gorodiskii è senza dubbio uno dei concorrenti più discussi di Amici 19. Il ballerino russo, durante tutto il corso della sua avventura televisiva nella scuola più famosa del piccolo schermo, è stato criticato dai telespettatori non solo per i suoi modi non propriamente educati ma anche perché si è insinuato che sia stato raccomandato da un membro della produzione.

Per questo motivo, secondo i telespettatori, a differenza di Valentin Alexandru, gli sarebbero stati concessi numerosi comportamenti non molto corretti.

A distanza di dieci giorni dalla fine del talent show di canale 5, il ballerino ha scelto di fare una volta e per tutte chiarezza su quest’argomento.

Nicolai Gorodiskii è stato raccomandato ad Amici 19? La sua risposta è stata un sonoro no. Il ballerino, che è stato criticato per il suo rapporto con Javier, ha rivelato che prima di prendere parte al programma non conosceva né il format né Maria De Filippi. Quindi, non saprebbe in che modo potrebbe essere stato raccomandato.

Nicolai Gorodiskii: il retroscena su Maria De Filippi ad Amici 19

Nicolai Gorodiskii ha smentito di essere stato raccomandato ad Amici di Maria De Filippi, ma non solo.

Il ballerino russo, tra una confessione e l’altra, ha rivelato anche un retroscena sulla padrona di casa e sul rapporto che ha instaurato con quest’ultima durante l’esperienza nella scuola più famosa del piccolo schermo degli italiani.

Nicolai, che non molto tempo fa è stato rimproverato da Andreas Muller, ha rivelato che a causa di queste voci che giravano sul suo conto durante il corso della trasmissione, ha dovuto evitare di approcciarsi più di tanto con la padrona di casa. Al fine di evitare di alimentare, in maniera del tutto inevitabile, ulteriori polemiche sul programma.

Nicolai ha rivelato un retroscena su Maria De Filippi dopo Amici 19, ammettendo che erano a conoscenza delle polemiche che si sono alimentate al di fuori degli studi Elios di Roma.

Nicolai, un po’ per il suo carattere, un po’ per le numerose polemiche e sospetti creatosi nei suoi confronti al di fuori della trasmissione, è stato uno dei protagonisti indiscussi di quest’edizione di Maria De Filippi.

Purtroppo però, a causa del suo carattere fumantino, spesso il suo talento è passato in secondo piano, in quanto il pubblico ha preferito far proseguire durante il corso della finale gli altri concorrenti piuttosto che lui.

A breve, intanto, dovrebbe partire Amici All Stars e non si sa ancora se il ballerino prenderà parte anche a questo nuovo progetto. Quello che ormai sembra essere certo è che Nicolai non è stato raccomandato ad Amici 19.