Test | Scopri le tue debolezze segrete in amore

Scopri con questo test le caratteristiche che possono danneggiarti dall’inizio di una relazione e come sviluppare un amore vero e sano!

Tutti abbiamo bisogno dell’amore nella vita, ma di un amore sano, benefico, di una persona che ci aiuti ad essere la versione migliore di noi stessi e che sia all’altezza dei sogni che abbiamo, che soddisfi pienamente le nostre aspettative sentimentali. Scopri cosa sbagli al punto da portarti a sabotare le tue realizioni ed intervieni con azioni correttive per goderti un amore sano.

Dimmi cosa vedi e ti dirò quali sono le tue debolezze in amore

Nessuno vive senza amore, ma ogni persona può cercare un amore diverso, secondo i propri bisogni. Mentre alcune persone preferiscono una persona che potenzi la loro autostima, altri potrebbero ricercare una persona con la quale creare e consolidare una famiglia, così come altri potrebbero solo voler soddisfare il bisogno di essere amati.

In ogni caso questo test fa per te. Scopri quali sono i tuoi maggiori punti deboli nell’amore e nella seduzione e la risposta ti fornirà preziosi consigli per guidare le tue relazioni in modo più sicuro in futuro.

Per fare questo test, devi solo guardare l’immagine sopra e memorizzare ciò che noti per primo. Se sei pronto vai avanti per leggere il verdetto finale del test.

Se hai notato per prima….

1. La donna mascherata

La tua più grande debolezza nelle relazioni è sicuramente l’insicurezza.

Hai avuto esperienze molto negative con persone vicine a te durante l’infanzia e hai ancora queste ferite dentro di te, quindi si manifestano ogni volta che ti innamori di qualcuno.

È importante cercare un modo per sbarazzarsi di tutto questo peso, per poter ricominciare ad amare. Non tutti sono cattivi e non tutti vogliono farti del male; non sacrificare la tua felicità.

2. La coppia

È la paura dell’intimità che può bloccarti nelle relazioni.

Per esperienza, sai che le relazioni cambiano quando l’intimità diventa meno passionale e sai che può essere difficile gestire questa fase della relzione. Questo può renderti più riluttante a lasciarti coinvolgere emotivamente.

I problemi esisteranno sempre e vivere insieme è complicato, ma le coppie che si amanotrovano sempre il modo di fare le cose nel modo giusto.

Se hai trovato qualcuno che valga la pena di essere amato, fidati di lui e dai il meglio per questa relazione, perché cose incredibili possono sorprenderti.

3. La barca vuota

La paura dell’ignoto è ciò che ti indebolisce di più quando ti innamori di qualcuno.

Quando una novità bussa alla tua porta, pensi quasi sempre che possa essere più spaventosa che eccitante, quindi ti muovi molto lentamente per paura di farti del male.

La cautela è sempre una buona cosa, ma fai attenzione a non negarti la possibilità di essere felice con qualcuno. Spesso, dare una possibilità a una nuova persona è la cosa migliore che si possa fare per se stessi.

