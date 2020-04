I segni zodiacali con più segreti

Scopri quali sono i segni dello zodiaco che hanno molti segreti.

Nella vita, si sa, tutti hanno almeno un segreto. Che si tratti di qualcosa che si preferisce tenere per se e condividere solo con poche persone fidate o di un vero e proprio segreto da non rivelare a nessuno, la particolarità di tenere per se alcuni aspetti della propria vita è decisamente comune.

Certo, però, esistono vari tipi di segreti e allo stesso tempo ci sono vari modi per nasconderli. Così, ecco che tra le persone ci sono quelle che nonostante tutto sono piuttosto aperte e di conseguenza con pochi misteri circa la propria vita e altre che, invece, hanno tanti di quei segreti da poterci scrivere un libro.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Aprile 2020: I segni zodiacali che hanno bisogno di un cambiamento

Il bisogno di tenere per se delle cose e la propensione ad avere dei segreti, cambiano in base alle persone e per buona parte sono condizionati dalle stelle.

Oggi, quindi, dopo aver visto quali sono i segni zodiacali maggiormente attratti dalle situazioni difficili e qual è la qualità che i vari segni dello zodiaco hanno perso con il tempo scopriremo quindi quali sono i segni zodiacali che tra tutti hanno tanti segreti e quali, invece, non ne hanno poi molti. Trattandosi di un aspetto legato al modo di essere e di sentire, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente in modo da avere un’idea più chiara ci ciò che si può aspettare dagli altri.

Astrologia: I segni zodiacali che hanno tanti segreti e quelli che non ne hanno affatto

Ariete – Quelli che hanno diversi segreti

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone che hanno vere e proprie fabbriche di segreti. In realtà, non si tratta tanto di misteri o verità difficili da rivelare quanto di bugie sulle quali, con il tempo, si trovano a costruire dei veri e propri castelli. Così, anche se di base sono persone aperte e che amano conversare e parlare di se, in realtà dietro questo lato del loro carattere, se ne nasconde uno fatto di segreti che preferiscono tenere per se e che sono disposti a tirar fuori se e solo quando gli torna utile. Si tratta di un modo di essere che per loro è spesso difficile da gestire, tanto che presto o tardi i loro segreti vengono fuori lo stesso. Ciò nonostante, non sembrano voler imparare dai propri errori, continuando ad evitare di dire tutto ciò che pensano gli si possa

ritorcere contro.

Toro – Quelli che non hanno molti segreti

I nativi del Toro sono per lo più persone tranquille, amanti delle relazioni interpersonali tranquille e bisognose di avere la mente sempre sgombra di pensieri. Avere dei segreti è quindi qualcosa che per loro è davvero difficile da tollerare perché implica il dover ricordare troppi particolari che alla fine li porterebbero solo ad una grande dose di stress. Consci di ciò, preferiscono essere sempre sinceri ed evitare di dire bugie a meno di non sentirsi costretti sul momento. Certo, restano di fondo persone riservate così che può capitare piuttosto spesso di venire a conoscenza di aspetti che li riguardano solo casualmente. In questi casi, però, si tratta per lo più di informazioni omesse e mai tenute nascoste volontariamente. O almeno, questo è ciò che amano dire quando si trovano a provarci fallendo miseramente.

Gemelli – Quelli che hanno solo pochi segreti

I nati sotto il segno dei Gemelli sono persone solari e alla mano, che amano stare tra la gente e che quando possono cercano sempre di raccontarsi a 365 gradi. Il loro modo di essere gli rende particolarmente difficile tenere dei segreti, sopratutto perché presto o tardi finirebbero con il rivelarli. Altamente emotivi, possono cambiare modo di percepire le cose da un momento all’altro e ciò rappresenta un rischio per tutto quello che cercano di tenere nascosto.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Astrologia: Come rigenerarti nello spirito e nella mente

Detto ciò, quando possono hanno anche loro dei piccoli misteri da tenere per se ma in genere si tratta davvero di piccole cose che evitano accuratamente di dire. Se spronati a farlo, però, finiranno sempre con il rivelarli perché alla fine fine ciò che più gli piace è poter essere se stessi senza doversi preoccupare di imporsi dei freni.

Cancro – Quelli che hanno pochi segreti ma tante piccole omissioni

I nativi del Cancro non sono persone che non hanno grandi segreti, sopratutto perché il loro modo di vivere li porta a non aver quasi mai nulla da nascondere. Ciò nonostante sono persone che non risultano mai del tutto sincere. Così, può capitare che nascondano pensieri o piccole azioni che ritengono più al sicuro se non rivelate. Questo fa di loro persone di base senza segreti ma sicuramente portate a dire bugie che con il tempo rischiano di rivelarsi persino pericolose. Per fortuna questo modo di fare non è costante e il più delle volte, trascorso un certo lasso di tempo, preferiscono scoprirsi e dire cosa gli passava per la testa in un dato momento. Per via di questo modo di fare, però, tante volte non riescono a conquistarsi la piena fiducia di chi gli sta intorno.

Leone – Quelli che hanno i loro segreti

I nati sotto il segno del Leone sono persone che amano mostrarsi e raccontarsi e per questo motivo tendono a raccontare tutto di se. Ciò nonostante, proprio per amore della propria immagine, possono arrivare a tenere dei segreti con chi li circonda. Ciò avviene in particolar modo quando ritengono di poter compromettere ciò che gli altri pensano di se o quando sanno di aver agito in modo poco pulito. In questi casi sono disposti a portarsi i segreti fino alla fine, negando persino l’evidenza e mantenendo più riserbo possibile su ciò che cercano di proteggere. Per fortuna, in genere, non hanno molti segreti e quelli che custodiscono gelosamente sono legati per lo più ad aspetti del loro passato.

Vergine – Quelli che odiano avere segreti

I nativi della Vergine sono persone molto chiuse ma anche incapaci di tenere a lungo un segreto. Quando si trovano nella situazione di doverlo fare, tendono infatti a stressarsi tantissimo arrivando a starci male. Poter dire ciò che nascondono gli dona un senso di libertà del quale hanno un grande bisogno e questo li porta a non saper tenere a lungo segreti sulla propria vita.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Astrologia: I segni più positivi dello zodiaco

Quando devono, però, si sforzano di farlo, cercando sempre almeno una persona fidata con la quale condividere ciò che li angoscia. In questo modo riescono ad alleggerire il carico e a vivere con più serenità la propria vita.

Se vuoi scoprire quanti segreti hanno gli altri sei segni dello zodiaco, clicca su successivo.