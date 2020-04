Abiti indimenticabili, acconciature mozzafiato, make up impeccabili sono ciò che ci hanno ispirato le più celebri spose del cinema

Quando una donna va all’altare sogna di realizzare il suo sogno, di vedere il giorno a cui pensa da una vita divenire realtà in tutti quei dettagli che sin da bambina aveva iniziato a progettare.

I fiori più belli, il banchetto più gustoso, gli addobbi più graziosi non possono certo mancare. Ma in cima ai sogni di una donna, in fin dei conti, c’è sempre lui: l’abito perfetto.

Quale sposa non si è più volte immaginata con indosso un abito da sogno? A sirena, da principessa, semplice o carico di dettagli: ognuna ha il suo e spesso deriva da un abito molto speciale ammirato sul grande schermo.

Abiti e look sposa, i migliori del cinema

Quando un film ci colpisce ed entra nel nostro immaginario, inevitabilmente diventa per noi fonte di ispirazione: il modo di comportarsi, le frasi più iconiche e, ovviamente, i look dei protagonisti entrano nel mito ed emularli, o quantomeno tentare di farlo, diviene un meccanismo quasi spontaneo.

Come sottrarsi allora a tale fonte di ispirazione proprio nel giorno più bello? Ognuna di noi ha una celebre sposa la cui favola sogna di replicare, il cui look desidera emulare.

Anche voi avete la vostra sposa dei sogni direttamente dal mondo dei cinema? Forse si trova tra le dieci che oggi abbiamo selezionato per voi.

Dieci personaggi andati all’altare con abiti da sogno, make up affascianti e hair style semplicemente meravigliosi. Dieci look che ispirano da anni le spose di tutto il mondo.

Chissà allora che non sappiano ispirare anche voi.

Audrey Hepburn – Cenerentola a Parigi

Non si poteva che iniziare da lei, icona per eccellenza di fascino e raffinatezza.

L’abito, stretto sul busto, con una piccola cintura in vita della stessa stoffa dell’abito, si caratterizza per un‘ampia gonna composta da molti strati di tulle che finisce all’altezza della caviglia. Un look romantico e dalla grazia sopraffina, che si completa grazie al velo fissato sul capo da un piccolo fiocchetto.

In armonia con il tono del look un make up che punta sulle labbra delicatamente tinte di rosso e in cui lo sguarda è evidenziato da sopracciglia importanti e ciglia ricurve scurissime.

Kate Hudson – Bride Wars – La mia migliore nemica

Un meraviglioso abito con corpetto aderente e gonna vaporosa firmato dalla regina della moda sposa, Vera Wang. Un delizioso nastro lilla in velluto completa in vita l’abito da sogno e con il suo vibrante colore ispira anche il trucco sposa e il grazioso bouquet.

Il make up è del resto per sua natura un vero e proprio azzardo riuscito: uno smokey eyes, solitamente evitato nei make up sposa, a base grigia e a arricchito da un tocco di lilla e da un glossario rosa chiaro molto brillante. Proprio come la base, veramente super luminosa.

Amanda Seyfried – Mamma mia!

Un vero e proprio inno ai look acqua e sapone per questa indimenticabile sposa.

Già dai fiori intrecciati tra i capelli si capisce che il look punterà su un effetto naturale e un po’ hippie.

Ecco allora che il trucco è il classico make up che “c’è ma non si vede”, in armonia con un abito composto da morbidi veli sovrapposti, ricami leggere e un velo lungo e vaporoso.

La cerimonia al tramonto immersa nella natura completa l’effetto bucolico alla perfezione.

Sarah Jessica Parker – Sex and The City

Un look esagerato da tutti i punti di vista, dall’ampio abito creato da Vivienne Westwood e oramai divenuto leggenda al trucco decisamente elaborato, con un delicato smokey eyes arricchito da una matita verde pavone e le labbra colorate di un rosso carne veramente particolare.

Le piume tra i capelli… be’, solo Carrie Bradshaw poteva indossarle.

Keira Knightley – Love Actually – L’amore davvero

Un abito senza dubbio tra i più particolari che il cinema abbia visto, leggerissimo e composto, essenzialmente da due strati. Sopra il delicatissimo abito scivolato viene infatti posto un lungo e aderente spolverino decorato da piume che la capigliatura poi riprende.

Un abito estroso che si sposa assai bene con uno smokey eyes sui toni del marrone capace di evidenziare i lineamenti decisi della sposa, un volto reso luminoso da labbra rosa malva lucide.

Kristen Stewart – Breaking Dawn – Parte Prima

un abito in raso, dal taglio molto raffinato ed elegante che segue una linea a sirena. Il vero colpo i scena è però nella parte posteriore dell’abito, realizzata con un gioco sensuale, ma allo stesso tempo chic, di trasparenze e pizzo, con una fila di bottoni che corrono lungo la curva della schiena, esaltandone la forma.

A firmare il vestito è stata Carolina Herrera ma illo non sarebbe stato da sogno senza delle scarpe uniche nel loro genere, realizzate per l’occasione del famoso Manolo Blahnik.

Completando il look uno chignon basso molto semplice e un trucco soft composto da una base leggera e impeccabile, da un make up occhi delicato (ombretto neutro sulla palpebra, un filo di matita nera per intensificare le ciglia superiori, una leggera ombreggiatura grigia sotto la rima inferiore dell’occhio e tanto mascara per enfatizzare il suo sguardo) e un gloss neutro che regala un tocco fresco all’intero trucco.

Romy Schneider – La principessa Sissi

Un abito decisamente opulento, con metri di pizzo bianco e raso, scollo seducente a barchetta e una crinolina gigante quanto tutta la navata centrale della chiesa. Per non parlare poi del chilometrico velo sorretto dalla luminosa tiara.

Completano il look un mega-fascio di rose bianche stretto tra le mani guastate e l’acconciatura marchio di fabbrica di Sissi, con mille trecce intersecate dietro la nuca.

Un make up mat completa il look: occhi con ombretto caramello, ciglia nerissime. zigomi scolpiti e labbra appena rosate per esaltare gli occhi chiari protagonisti assoluti.

Sasha Barrese – Una notte da leoni

Amsale firma l’abito da sposa indossato dalla fidanzata dello sfortunato Dug scomparso durante uno degli addii al celibato più memorabili del cinema. L’insolita scelta del nero come dettaglio in contrasto con le semplici linee dell’abito rende queso look unico, unico come la semplice ma meravigliosa coda laterale ricolma di fiori e il make up tutto incentrato su grintose labbra rosse e sguardo super intenso. Una sposa elegante dunque ma che certo non rinuncia a tanta personalità.

Natalie Portman – Star Wars – Episodio 2: L’attacco dei cloni

Un vero e proprio trionfo del pizzo e del ricamo per questo abito da vera regina che non fa nulla per nascondere il suolato più prezioso e raffinato.

Il pizzo prende avvio già dal capo, con un indimenticabile velo a cuffia tempestato di perle che incornicia il volto esaltato da labbra di un rosso appena accennato ombretto grigio perfetto per regalare profondità allo sguardo.

Il resto è un vero e proprio trionfo della sartoria.

Kristen Dunst – Melancholia

Un corpetto senza spalline con scollatura a cuore e leggermente arricciato si staglia sopra un’ampia gonna multistrato in toull a balze. A dare movimento un gruppo di fiori sul fianco sinistro ripreso poi da un giro di fiori attorno alle spalle che trasforma questo in un doppio abito.

I capelli corti della sposa vengono piegati morbidi bollori e tirati indietro da un semplice cerchietto di perle. E per il trucco? Uno smokey eyes in toni naturali, intenso ma contenuto, e un tocco di gloss sulle labbra sono tutto ciò che occorre a questo sposa semplice ma indimenticabile.

Allora, vi sentite più Audrey Hepburn o Romy Schneider? O, magari, preferite la modernità di Keira Knightley. Qualsiasi genere di sposa vogliate essere, l’ispirazione certo ora non vi mancherà.