La forma delle tue mani rivela segreti sulla tua personalità

Osserva la tua mano e scopri cosa rivela sulla tua personalità la sua forma. La chiromanzia suddivide le mani in 5 categorie.

La chiromanzia è la nota arte di leggere il futuro decifrando le linee della mano, ma non tutti sanno che esiste anche la meno nota chirognomia, lo studio della forma della mano, che aiuta a stabilire un legame tra la forma della mano di una persona e la sua personalità e anche a comprendere i tratti caratteristici più dominanti di una persona.

Sebbene le persone possano avere personalità diverse, secondola chirognomia esisterebbero 5 categorie generali che definirebbero la maggior parte di noi. Scopri a quale appartieni e cosa rivela di te la tua forma della mano.

Dimmi com’è la tua mano e ti dirò chi sei

La chirognomia studia la forma delle mani e abbina le maggiori 5 forme ai 5 elementi: acqua, terra, fuoco, legno e metallo. Queste 5 categorie principali sono quelle secondo grazie alle quali i palmisti cinesi riescono a definire i valori fondamentali delle persone e interpretare il futuro di una persona.

Ecco le 5 grandi categorie. Scopri cosa significa se la tua è una:

Mano di TERRA

Appartengono a questa categoria le mani con palmo e dita spesse. Hanno anche polsi robusti per sostenere i loro palmi e la loro pelle può essere più ruvida rispetto alle altre mani.

Sono persone di natura umile, modesta e semplici. Sono profondamente attaccati alle loro radici e non importa quanto abbiano successo nella vita, non dimenticano mai da dove vengono. Sono estremamente laboriosi, educati e calorosi. Sono anche gioviali, divertenti e gentili. Possono innamorarsi con estrema facilità. Pensano con il cuore e sono molto sentimentali. Amano incondizionatamente e fanno di tutto per servire gli altri. Se l’umiltà definisce il loro tipo di personalità, allora l’altruismo definisce il modo in cui agiscono.

Mano di FUOCO



Le persone con queste mani hanno i palmi lunghi, proprio come le dita, il che aumenta la lunghezza delle loro mani. Le loro unghie possono essere affilate, ma le loro nocche non sono molto affilate.

Le persone con mani infuocate sono pensatori molto motivati, ambiziosi e rapidi. Sono sempre attenti al loro ambiente, la loro mente lavora costantemente. Di solito sono molto energici e sanno molto bene cosa vogliono nella vita, il che li rende molto decisi e coerenti. Sono rapidi nel prendere decisioni perché sono molto consapevoli, ma ciò non significa che siano frettolosi. In generale, le loro decisioni sono ben ponderate e puntuali. Significa anche che sono molto selettivi nell’amore e non amano perdere tempo ed energia con persone che non ne valgono la pena.

Mano d’ACQUA

Le persone con le mani d’ acqua hanno i palmi lisci ma le dita possono essere grosse. Le unghie sono generalmente lunghe e le articolazioni sono mal definite. Le punte delle dita di queste mani sono rotonde.

Queste persone hanno molto talento e sono estremamente brave ad adattarsi a diverse situazioni, come l’acqua in un contenitore. Sono molto attenti e possono essere diplomatici se necessario. Sono discreti, attenti e sanno molto bene come mantenere un segreto.

Sono persone orientate al pensiero, il che significa che sono generalmente persone che non giudicano e riescono ad accettare gli altri nonostante i loro difetti. Stimano molto il partner col quale decidono di intrattenere una relazione e fanno di tutto per difendere la loro storia d’amore. In amore, sono protettivi ma mai possessivi, che è una qualità rara da avere.

Mano di LEGNO



Le mani in legno sono lunghe, leggermente sottili e hanno una struttura ossea ben visibile. Le articolazioni sono generalmente ben definite e le ossa sottili possono apparire oblunghe. Queste mani sono estremamente appuntite e hanno una forma molto distinta.

Le persone con le mani in legno sono generalmente le più creative. Hanno un occhio per i dettagli e creano cose esteticamente gradevoli. La loro creatività li immerge in un mondo tutto loro. Non si innamorano facilmente, ma se lo fanno, si attaccano molto al loro partner.

La loro creatività li rende particolarmente emotivi e sensibili. Possono essere testardi o pignoli, ma sono gentili, calorosi e un pò introversi. Non permettono a chiunque di accedere al loro mondo, ma i pochi che ci sono sono speciali per loro.

Mano di METALLO



Queste mani hanno unghie, palmo e dita quadrate. I palmi sono morbidi, carnosi ed elastici. Queste persone hanno doti di leadership elevate, intraprendenti e molto logiche nel loro approccio. Hanno uno spiccato senso di equità. Non lasciano che i loro pregiudizi influenzino le loro decisioni e sanno come mantenere la calma quando sono sotto pressione.

Si innamorano in base alle qualità di una persona, non per ragioni superficiali. Sono molto consapevoli di sé e possono gestire diverse cose contemporaneamente. Conducono attirando le persone verso di loro piuttosto che calpestandole.

