Elena D’Amario e Alessio La Padula stanno insieme? I due ballerini di Amici pubblicano una serie di indizi che alimentano il gossip.

E’ nato l’amore tra Elena D’Amario e Alessio La Padula? Secondo alcuni indizi messi insieme dal portale Isa e Chia, tra i due ballerini di Amici potrebbe esserci del tenero. Alessio, diventato un professionista del talent show di Maria De Filippi dopo la sua esperienza da allievo, ha sempre avuto un debole per la ballerina sin da quando era un concorrente. Ora, tra i due, le cose saranno cambiate?

Elena D’Amario e Alessio La Padula: gli indizi che fanno pensare ad una storia d’amore

Sarebbero tre gli indizi che, secondo Isa e Chia, potrebbero far pensare ad un rapporto più stretto tra la D’Amario e Alessio La Padula. Il primo indizio, secondo Isa e Chia, sarebbe un grande anello che indosserebbero entrambi e che potrebbe essere considerato come un regalo di coppia.

Il secondo indizio sarebbe una storia pubblicata su Instagram da Elena D’Amario che nei mesi scorsi ha fatto sognare tutti emozionandosi quando ad Amici è stato ospite Enrico Nigiotti, avrebbe pubblicato una storia, nello stesso momento di Alessio, che potrebbe essere un ulteriore segnale del fatto che tra i due sia nato qualcosa di speciale.

“Meriti qualcuno che voglia volgerti sul serio. Che ti stringa forte le mani se non trovi le parole, che ti sfiori gli angoli della bocca quando un bacio non sa bastare, che conosca a memoria le tue debolezze e non te le faccia pesare, che accarezzi la tua anima nera e nonostante tutto decida di restare, rischiare, amare”, sono le parole pubblicate sulle storie di Instagram sia da Elena che, in passato, è stata accostata anche a Stefano De Martino e da Alessio.

Il terzo indizio è un video pubblicato da Elena su Instagram e che, secondo alcuni followers, sarebbe stato girato sullo stesso terrazzo del ballerino.