Prendiamoci cura del nostro peso forma e del nostro benessere portando in tavola 3 piatti gustosi ma sani per tirarci su dalle abbuffate pasquali. 3 RICETTE a prova di bilancia. Consigli per mantenersi in forma mangiando.

Sfidiamo la pesantezza di molte tipicità pasquali con 3 ricette da gustare durante la Pasquetta prelibate ma povere di calorie al contempo. Un antipasto proteico con pochi grassi, un secondo di ricotta semplice ma succulento e un dolce in mono porzione per godere dei momenti di festa tenendosi in forma.

Uova con crema di sgombro e olive

Ingredienti (per 6 persone)

6 uova

120 g di filetti di sgombro al naturale

2 cucchiai di olive nere denocciolate

2 cucchiai di yogurt bianco

1 cucchiaio di maionese

1 ciuffo di prezzemolo fresco

sale

1 cucchiaino di semi di papavero Procedimento: Cuocete le uova immergendole in acqua bollente per 7 minuti circa, scolatele e lasciatele raffreddare completamente. Mettete, nel frattempo, nel bicchiere del mixer i filetti di sgombro, la maionese, lo yogurt, le olive e le foglie di prezzemolo. Frullate il tutto fino a ottenere una crema omogenea, se necessario regolate di sale. Sgusciate delicatamente le uova, tagliatele a metà e guarnitele con la crema preparata. Finite a piacere con i semini di papavero e le foglioline di prezzemolo fresco. Trucchetto: Le uova si prestano molto bene a un antipasto sfizioso e colorato ma povero di grassi. Il segreto è accompagnarle con una salsa a base proteica, come in questo caso, così non rinuncerete al sapore ma limiterete l’assunzione di lipidi.

Ricotta al forno con zafferano e limone

Ingredienti

6 ricottine light

la scorza di 1 limone non trattato

1 mazzolino di timo

1 bustina di zafferano

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

1 cucchiaio di succo di limone

sale

pepe

Procedimento: Togliete le ricottine dagli stampi e posizionatele in una pirofila. Mescolate a parte l’olio con lo zafferano, il succo di limone e il sale e versate il tutto sulle ricottine. Insaporite con le foglioline di timo, una spolverata di pepe e la scorza del limone grattugiata. Infornate a 200 °C per circa 30-40 minuti. Sfornate, lasciate intiepidire e servite.

Trucco: La ricotta, è risaputo, è uno dei formaggi più magri e, proprio per questo, concesso con misura nelle diete ipocaloriche. Ecco uno spunto semplice per conferirle sapore e trasformarla in un secondo succulento.

Cestini di pasta sfoglia

Ingredienti (per 8 persone)

1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare

1 uovo

120 ml di panna

120 g di formaggio spalmabile light

1 cucchiaio e mezzo di zucchero a velo

• 8 cucchiaini di crema di gianduia e nocciole

• 8 cucchiaini di crema di gianduia e nocciole 12 ovetti di cioccolato

1 cucchiaio di codette Procedimento: Srotolate la pasta sfoglia e con un tagliapasta rotondo ricavate 8 dischi con cui andrete a foderare degli stampini coperti con carta da forno. Con la sfoglia rimasta create tante striscioline e intrecciatele a due a due. Sistematele facendole aderire bene sul bordo dei dischi di sfoglia proprio a creare l’intreccio classico del bordo di un cestino. Con i rebbi di una forchetta bucherellate il fondo delle tartellette e spennellate il tutto con l’uovo sbattuto. Infornate per circa 15 minuti a 190 °C. Lasciate raffreddare. Montate nel frattempo la panna insieme al formaggio spalmabile e allo zucchero a velo setacciato fino a creare una crema corposa, trasferitela in una sacca da pasticciere. Distribuite sul fondo dei cestini freddi un cucchiaino di crema di gianduia e poi procedete con la crema al formaggio utilizzando la sacà poche. Decorate a piacere con gli ovetti e le codette e servite.

4 piatti ricchi di semplicità per rimanere in forma nonostante gli sgarri delle giornate pasquali, facili da preparare e utili come proposte originali per variare il vostro menù settimanale.