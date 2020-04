Uomini e Donne | Teresanna Pugliese dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip ha fatto una precisazione su Francesco Monte e il Trono Classico

Teresanna Pugliese è stata una delle protagoniste di quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip, che tanto ha fatto discutere il pubblico del piccolo schermo. Il motivo?

Durante la sua permanenza nella casa, l’ex protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne aveva confidato a Paola Di Benedetto di essere stata contattata dalla redazione di Maria De Filippi, dopo un incontro casuale con uno degli autori per le strade di Roma, per scendere a corteggiare il suo ex Francesco Monte.

Ora a distanza di settimane, e dopo il suo primo impatto con la realtà, intervistata da Super Guida Tv ci ha tenuto a fare una precisazione su quel momento. Ammettendo che le sue parole sono state travisate dal pubblico del piccolo schermo, in quanto lei non avrebbe mai detto di essere stata contattata dalla redazione per corteggiare il suo ex.

Teresanna Pugliese ha smentito di essere stata contatta dalla redazione di Uomini e Donne per corteggiare Francesco Monte, quella sarebbe stata una sua scelta che nulla avrebbe a che fare con gli autori di Maria De Filippi.

Teresanna Pugliese: la verità su Francesco Monte e Uomini e Donne

Teresanna Pugliese ha chiarito che lei sì ha incontrato in maniera del tutto casuale a Roma un autore di Uomini e Donne con cui era in ottimo rapporti, ma che questa persona le abbia semplicemente chiesto se stesse seguendo Francesco Monte sul trono, visto che fino a poco tempo prima lui era sceso negli studi Elios di Roma per corteggiare lei.

“Io gli dissi che avevo avuto modo di seguirlo, ma che non c’era storia rispetto a quando ero io sul trono” ha precisato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

“L’incontro è finito lì” ha proseguito Teresanna Pugliese dopo il GF Vip, che di recente ha rivelato di essere rimasta delusa da Andrea Denver. “Poi è stata una scelta mia quella di andare a corteggiare Francesco” ha spiegato. “Loro non mi hanno assolutamente chiesto nulla, anzi” ha concluso. “A loro devo moltissimo”.

Teresanna Pugliese ha inoltre confidato di aver un bellissimo ricordo di quei momenti e che le piacerebbe tanto avere modo di poter sentire ancora una volta Maria De Filippi, che le ha permesso qualche anno fa di essere uno dei volti più amati del piccolo schermo. Chissà magari dopo questo appello lanciato in rete, Maria potrebbe farsi avanti.

Teresanna, che ancora non ha avuto modo di riabbraccia sua nipote, tra una confessione e l’altra, ha anche lei provato a sensibilizzare i suoi fedeli sostenitori sull’importanza di restare a casa in un periodo delicato come quello che stiamo vivendo oggi.