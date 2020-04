Pronte per provare 4 fantastici piatti a Pasquetta? Preparazioni semplici per un gusto unico! In questo periodo più che mai siamo alle prese con la cucina, figuriamoci nei giorni pasquali. Oggi 4 deliziose proposte per trascorrere un Pasquetta super!

4 gustosi piatti da sperimentare per la seconda festività pasquale saporiti e facili da preparare. Utili per riempire e arricchire la vostra tavola con degli alimenti sani e colorati. Un tocco di primavera per voi! Pasquetta con 4 piatti facili e gustosi. Cucina con noi!

Plumcake alle zucchine | 4 ricette Pasquetta

Ingredienti (stampo da 25×10 cm, più o meno 14 fette)

4 uova

50 ml di acqua

50 ml di bevanda di avena (oppure qualsiasi altra bevanda vegetale a scelta purché sia senza zuccheri, leggete l’etichetta!)

40 ml di olio di semi di arachide

300 gr di farina integrale

1 bustina di lievito istantaneo

15 gr di sale

100 gr di yogurt greco

2 zucchine

Procedimento

Sbattete energicamente le uova con acqua, latte e olio. Aggiungete piano piano la farina, il lievito e il sale. Abbinate poi lo yogurt, le zucchine che avete precedentemente grattugiato a preferenza, sbollentato e asciugato. Se preferite si possono aggiungere anche crude e, inoltre, potete cambiare anche le zucchine con le carote. Versate il composto ottenuto in uno stampo da 25×10 cm, ponete prima sopra della carta forno e cuocete in forno per 45-50 minuti. Il forno deve essere preriscaldato, la temperatura da impostare è di 180 gradi. Potete, come dicevamo, provare tante nuove varianti mantenendo la base, abbinare alle zucchine il salmone, sostituendo alle zucchine le carote e molto altro. Una volta che il vostro plumcake si sarà raffreddato potete conservarlo in frigo, chiuso per bene con pellicola trasparente fino a 4 giorni, talvolta anche di più.

Penne al sugo rustico di faraona | 4 ricette Pasquetta

Ingredienti (per 6 persone)

1 kg di faraona in parti

1 carota

1 cipolla

1 costa di sedano

2 foglie di alloro

2 cucchiai di concentrato di pomodoro

1 bicchiere di vino rosso

200 ml circa di brodo di pollo

350 grammi di pasta formato penne

3 cucchiai di olio extravergine di oliva

sale quanto basta

pepe

Procedimento

Eliminate la pelle dalla faraona, disossate i pezzi con un coltello affilato e tagliare la polpa ricavata a tocchetti regolari non troppo piccoli. Mondate e tritate la carota, il sedano e la cipolla e create un soffritto rustico. In una casseruola scaldate l’olio con il soffritto e le foglie di alloro e lasciate appassire. Unite quindi la carne della faraona e fate rosolare. Sfumate con il vino rosso, aggiungete il concentrato di pomodoro e quando il vino sarà evaporato unite un bicchiere di brodo caldo.

Abbassate la fiamma e fate cuocere con il coperchio per circa 20 minuti, aggiungendo, se necessario, altro brodo. Re- golate di sale e di pepe. Cuocete i pennoni in acqua bollente salata, scolateli al dente e conditeli con il sugo rustico. Servite.

Polpette di spinaci e speck | 4 ricette Pasquetta

Ingredienti (per 6 persone)

400 grammi di spinaci

100 di pane raffermo

mezzo bicchiere di brodo vegetale

1 cipolla rossa

2 cucchiai di pangrattato

70 g di speck

3 cucchiai di parmigiano grattugiato

sale

pepe

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

1 uovo

Procedimento: lessate gli spinaci nell’acqua bollente salata, scolateli, passateli in acqua e ghiaccio per preservarne il colore verde e scolate di nuovo. Eliminate la crosta del pane, tagliatelo a cubetti e mettetelo in una boule. Ammorbiditelo con il brodo, quindi unitevi gli asparagi affettati. Scaldate in una pentolina un cucchiaio di olio e fatevi soffriggere la cipolla rossa tritata, abbassate la fiamma e lasciate cuocere finché sarà tenera; unitela agli asparagi. Nella stessa pentolina fate rosolare anche lo speck sminuzzato, unite anch’esso al composto.