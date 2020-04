Clarissa Marchese e Federico Gregucci presentano su Instagram la figlia Arya: “la cosa più bella che io abbia mai fatto, è tutto per noi”.

Clarissa Marchese e Federico Gregucci presentano la figlia Arya ai fans. L’ex tronista e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne che, dopo essersi conosciuti e innamorati nel programma di Maria De Filippi si sono sposati per poi formare una famiglia, hanno deciso di far conoscere la loro bambina ai fans che li seguono con tantissimo affetto sin dall’inizio del loro amore.

Clarissa Marchese e Federico Gregucci presentano la figlia Arya: “la cosa più bella, la ragione di vita”

Bellissimi e perdutamente innamorati della figlia Arya che Clarissa Marchese ha partorito a Miami, i neo genitori hanno pubblicato la prima foto della loro bambina. Finora, Clarissa e Federico avevano mostrato solo piccoli particolari della loro piccola come la manine e i piedini. Stavolta, invece, hanno deciso di mostrare a tutti la bellezza del frutto del loro amore dopo il racconto del parto fatto da Clarissa Marchese.

“Spesso, o meglio sempre, mi incanto a guardarla. Mi soffermo su ogni suo piccolo dettaglio, ogni sua piccola espressione e mi chiedo come sia possibile amare così tanto…

Poi prendo il cellulare e fotografo questo momento perché possa essere eterno.

Lei è la cosa più bella che io abbia mai fatto, lei è la mia ragione di vita, lei è tutto per me, per noi. Lei è Ary”, ha scritto Clarissa.

Clarissa, inoltre, ai fans, ha anche deciso di raccontare com’è la sua vita da mamma a Miami.

“Ho l’aiuto di Fede per tutto, anche se il papà in questa prima fase non può fare tantissimo. Lei mangia con me: sto facendo allattamento esclusivo. Fede mi aiuta dopo che lei ha mangiato: le fa fare il ruttino. Poi le facciamo il bagnetto insieme tutte le sere. Lui è molto presente come papà e di questo gli sono molto grata“, ha raccontato al settimanale Mio spiegando anche di aver preso 14 kg durante la gravidanza di cui 10 persi sappena uscita dall’ospedale e gli altri 4 poco dopo.

Con la piccola Arya, la famiglia di Uomini e Donne si allarga ancora dopo la nascita del piccolo Domenico, figlio di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione.