Dieta Plank | menù senza uova

Molto rigida ma anche molto efficace: la Dieta Plank sta ottenendo diversi seguaci. Oggi vi proponiamo la versione senza uova

Negli ultimi anni la Dieta Plank è diventata sempre più di moda. Un regime alimentare iperproteico ma anche ipocalorico che promette di perdere fino ad un massimo 9 kg. Oggi vi proponiamo la Dieta Plank con i menù senza uova, una delle variante al tema principale che resta quello di pasti rigidi e regolarissimi.

Proprio per il fatto di essere basato solo su certi tipo di alimenti e di essere molto stretto, il protocollo della Dieta Plank non può essere seguito per più di due settimane. Altrimenti infatti verrebbero a mancare alimenti essenziali per un corretto equilibrio del corpo. E in ogni caso, come vi consigliamo sempre, meglio parlarne con un dietologo prima di cominciare.

Una dieta altamente proteica, che deve essere sempre accompagnata da un consumo corretto di liquidi. Quindi almeno 2 litri di acqua al giorno e un po’ di attività fisica per accompagnarla. Allo stesso modo evitate bevande alcoliche, gassate o qualunque zucchero aggiunto.

Dieta Plank senza uova, menù settimanale

Lo schema che vi proponiamo è per la prima settimana. Sarà poi sufficiente replicarlo in quella successiva per ottenere risultati.

Lunedì

Colazione: caffè a volontà senza zucchero (con dolcificanti)

Pranzo: 80 grammi di tofu al naturale, spinaci poco salati

Cena: 1 grande bistecca alla griglia o in padella, insalata di sedano e finocchi

Martedì

Colazione: carote al limone e caffè

Pranzo: nasello al vapore e pomodori

Cena: 1 bistecca con insalata

Mercoledì

Colazione: caffè senza zucchero e una fetta di pane

Pranzo: 100 grammi di tempeh, insalata e pomodori

Cena: prosciutto cotto e insalata

Giovedì

Colazione: caffè e una fetta di pane

Pranzo: pollo alla griglia

Cena: 100 g bresaola o 100 g di seitan al naturale o alla piastra, carote

Venerdì

Colazione: caffè senza zucchero e una fetta di pane

Pranzo:1 bistecca grande di vitello, insalata e qualsiasi tipo di frutta

Cena: prosciutto cotto (non vi è un limite di quantità)

Sabato

Colazione: caffè senza zucchero e una fetta di pane

Pranzo: 1 burger alle verdure, carote cotte o crude e 50 g di emmenthal

Cena: frutta e 250 g di yogurt scremato

Domenica

Colazione: Thè con succo di limone

Pranzo: 1 bistecca alla griglia, frutta

Cena: a piacere

