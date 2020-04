Scopri quali sono i segni dello zodiaco che hanno bisogno di un cambiamento nel mese di Aprile.

Il mese di Aprile è un mese da sempre associato al cambiamento. La natura che si risveglia, le giornate sempre più lunghe e più calde sono solo alcuni dei motivi che spingono le persone a sentire un estremo bisogno di rinnovarsi. C’è chi lo fa cambiando taglio di capelli, chi optando per degli abiti nuovi e chi, in modo ancor più profondo, lavorando su se stesso.

Qualunque sia la molla che ci spinge a cambiare, tutti ne abbiamo sempre un po’ bisogno. Il cambiamento, dopotutto, è ciò che aiuta a migliorarci, che ci fa mettere costantemente in discussione e che ci spinge a fare esperienze nuove e a conoscere altre persone.

Con la quarantena in atto, però, le possibilità di iniziare qualcosa di nuovo sono piuttosto limitate e ciò può far sentire le persone prive della libertà che vorrebbero. Alcune più di altre, si trovano quindi a soffrire per la forzata reclusione e ciò le porta ad avere un disperato bisogno di cambiare le cose.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Come passare la Pasqua a casa in base al tuo segno zodiacale

Visto che il modo di vivere le situazioni e la necessità di cambiamento sono almeno in parte influenzate dalle stelle, oggi dopo aver visto quali sono i segni dello zodiaco attratti dalle situazioni complicate e quali sono i segni zodiacali più attenti ai bisogni degli altri, scopriremo quali segni dello zodiaco hanno bisogno di un cambiamento imminente. Trattandosi di un particolare legato al modo di sentire le cose, il consiglio è quello di controllare il profilo dell’ascendente in modo da avere un’idea più precisa di ciò di cui si ha davvero bisogno.

Ecco quali sono i segni dello zodiaco che hanno bisogno di un cambiamento e quali, invece, possono ancora attendere.

Ariete – Quelli che hanno davvero bisogno di novità

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone che amano vivere alla giornata e che per questo hanno bisogno di stimoli sempre nuovi. L’ultimo periodo, quindi, per loro è stato particolarmente pesante, tanto che ora si trovano ad aver davvero bisogno di cambiare. Per loro si tratta di una necessità vera e propria per la quale dovrebbero iniziare almeno a fare dei programmi in modo da distogliere la mente e da sentirsi un po’ più vicini a ciò che desiderano davvero. A volte anche un progetto futuro può proiettare in avanti al punto da far sentire che le cose stanno già cambiando anche se non è esattamente così. E muoversi in questa direzione potrebbe essere un buon modo per vivere al meglio il momento, in attesa che qualche novità giunga per loro dall’esterno.

Toro – Quelli che cercano il cambiamento

I nativi del Toro sono persone risolute e testarde. Ciò le spinge a cercare di assecondare sempre i loro bisogni. Così, in un momento così delicato nel quale sentono il bisogno di cambiare, più che attendere che il destino si muova per loro, preferiscono agire in prima persona. Ciò li porta a lavorare molto su se stessi, a fare progetti e a pensare a cambiamenti da apportare al più presto nelle loro vite. Più che di una necessità, quindi, nel loro caso si può parlare di desiderio. Un desiderio che stanno già cercando di esaudire e per il quale si sono già messi in gioco, cercando di dare il tutto per tutto pur di riuscire. E di solito, si tratta di persone in grado di raggiungere sempre la meta.

Gemelli – Quelli che hanno bisogno di cambiamenti come dell’aria

I nati sotto il segno dei Gemelli sono probabilmente tra i segni dello zodiaco che hanno maggiormente bisogno di cambiamenti. Ciò avviene perché per loro ogni momento trascorso senza particolari novità equivale a qualcosa di perso. Senza contare la noia che tende ad assalirli ogni qual volta si trovano a non saper come impiegare il tempo.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Pasqua: Un uovo al cioccolato per ogni segno zodiacale

E considerando che di questi tempi i momenti di noia non sono mancati, ciò che più gli serve è una ventata di novità in grado di ridargli energia. Nell’attesa possono sempre darsi a corsi online o a progetti da ideare al fine di impiegare il tempo in modo diverso dal solito. Sarà un modo per mettersi alla prova e per misurarsi al fine di comprendere a pieno limiti e risorse.

Cancro – Quelli che necessitano di pochi cambiamenti

I nativi del Cancro, sentono come tutti il bisogno di cambiare. Nel loro caso, però, non si tratta di qualcosa di impellente perché per natura sono persone tranquille e che non necessitano di chissà quali scossoni per sentirsi vivi. Ciò fa si che anche in piena quarantena, riescano a trovare il modo per sentirsi a proprio agio e per trovare cose da fare in grado di far trascorrere loro il tempo in modo piacevole. Certo, alla lunga finiscono anche loro con lo stancarsi ma, per fortuna, sono persone in grado di tollerare la noia e di gestirla senza troppi problemi.

Leone – Quelli che hanno sempre più bisogno di cambiamenti

I nati sotto il segno del Leone sono persone che hanno bisogno di sentirsi sempre impegnati e che per vivere bene cercano continuamente progetti nuovi nei quali immergersi. Dover star fermi a lungo tempo, rappresenta quindi un momento di difficoltà che tendono a vivere con qualche momento di malumore. Per fortuna, la loro voglia di farcela li porta a cercare sempre delle scappatoie e impegnarsi in progetti futuri, anche se non immediatamente realizzabili, è qualcosa che riesce a motivarli e a farli sentire in qualche modo attivi. Detto ciò, il loro bisogno di cambiare le cose è sempre più impellente e questo, ogni tanto, può renderli instabili.

Vergine – Quelli che hanno bisogno di cambiare ma che sanno resistere

Sebbene si tratti delle persone più negative dello zodiaco, i nativi della Vergine stanno stranamente riuscendo a convivere con il loro bisogno di cambiare. Ciò è dovuto in parte alla pigrizia che li aiuta a non avere particolari necessità e in parte al fatto che con il passare dei giorni sono riusciti a crearsi una routine alla quale si stanno sempre più abituando.

SULLO STESSO ARGOMENTO: La qualità che hai perso in base al tuo segno zodiacale

Certo, il bisogno di ricevere novità dall’esterno e di fare nuove esperienze è sempre dietro l’angolo ma, detto questo, riescono a resistere piuttosto bene e a concentrarsi sul momento presente senza impazzire troppo con il futuro.

Se vuoi scoprire quanto gli altri segni hanno bisogno di un cambiamento, clicca su successivo.