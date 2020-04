Scopri tante simpatiche decorazioni e nail art che puoi realizzare in casa con le tue mani per rendere le tue unghie a tema con la Pasqua

Una Pasqua particolare quella che si accinge ad avere inizio, una festa in un clima non propriamente festoso ma che merita, forse anche di più in virtù del particolare contesto, di essere onorata al meglio.

Ecco perché ci impegniamo nel creare succulenti banchetti, che siano menù di pesce o uno completamente vegano, ci ingegnano per decorare al meglio la casa e cerchiamo di ricreare in generale un clima di festosa armonia. Non sarà una Pasqua all’insegna delle scampagnate ma pur sempre Pasqua.

Per vivere allora la festa veramente sulla nostra pelle importante sarà badare anche ai dettagli personali.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Smalti primavera 2020 | Colori che faranno innamorare le nostre unghie

Ecco allora perché oggi, piuttosto che parlare di centrotavola e ricette, vogliamo affrontare la Pasqua da un punto di vista, per così dire, beauty.

Avete già pensato alla vostra manicure per la festa? Già perché così come a Natale le unghie si decorano di alberelli e Babbi Natale, a Pasqua è giusto che i simboli della festa siano anche lì, sulle nostre unghie.

Certo, l’onicotecnica di fiducia è lontana dalla nostra casa, ma il fai da te può regalarci risultati di tutto rispetto.

Scopriamo allora qualche ispirazione e le proposte di nail art più glamour del momento.

Unghie Pasquali fai da te: il meglio del momento

Questa Pasqua 2020 ci offre dal punto di vista della nail art opportunità a dir poco variegate, dai decori più elaborati per chi vuole cimentarsi in “modalità esperto” ai più essenziali per chi, invece, è solito avvalersi di aiuti professionali e vuole ridurre al minimo il margine di errore.

Siete curiose? Scopriamo allora alcune tra le più affascinanti proposte del momento e lasciamoci travolgere dall’ispirazione: chiuse in casa, del resto, possiamo permetterci di sperimentare senza il timore di esser giudicate il giorno dopo da chissà chi. Un vantaggio tutto da sfruttare, vi pare?

SULLO STESSO ARGOMENTO: Unghie animalier | Tortoise Shell Nails, manicure della primavera 2020

Unghie pastello – Per le più morigerate e le convinte avversatrici della nail art anche il colore può fare la differenza. per chi ama dare sempre al proprio look un tocco romantico ed elegante tra i colori più di tendenza per la primavera 2020 bisogna senza dubbio tenere in grande considerazione il rosa cipria, l’azzurro cielo, il verde menta ma anche il lilla e il pesca. Tutti colori che ci ricordano la dolcezza dei macarons e dello zucchero filato, perfetti quindi per la festa più dolce dell’anno.

I pois – Senza dubbio tra le nail art più semplici da realizzare di tutti i tempi. L’effetto sbarazzino anni ’50 \ ’60 è sempre un successo assicurato, un effetto semplice ma grazioso che può esser a sua volta declinato in varianti più o meno impegnative da realizzare. Si potrà infatti realizzare i pois su tutta l’unghia, magari una sola per non strafare, oppure concentrarli solo nella parte finale, creando così una french manicure veramente unica nel suo genere. E per i colori? L’unico limite sarà la vostra fantasia.

Fiori per tutte – E ancora una volta riecheggia nell’aria la sarcastica voce di Miranda Priestly: “floreale in primavera? Avanguardia pura”. Lungi da noi naturalmente il voler anche solo minimamente avversare la grande maestra ma un tocco di fiori, se bene realizzato, può, almeno ogni tanto, esser ancora gradevole. Un dotter o dei semplici stuzzicadenti basteranno per realizzare margherite solo su una o due unghie oppure sull’intera manicure. Volete però spingervi oltre? Via allora a rose, tulipani e chi più ne ha più ne metta

SULLO STESSO ARGOMENTO: Unghie nude | L’ultima variante del grande classico si chiama caramel latte

Le uova di Pasqua – No, niente fiocchi e incitamenti bensì una nail art che propone un modo semplicissimo per realizzare una manicure a tema super originale. L’idea che impazza sui social consiste ne riprodurre sull’unghia l’effetto del guscio d’uovo su una coloratissima base pastello. Come fare? Basterà uno stuzzicadenti per creare le piccole venature e il bello è che non sarà importante la precisione, anzi.

Il coniglietto – Più o meno stilizzato, più o meno colorato ma sempre super grazioso. Si possono riprodurre le sole orecchie, solo il muretto o l’intero corpo più o meno particolareggiato. ideale potrebbe essere collocare il disegno su una singola unghia per una accent nailpiù che iconica.

Infinite possibilità dunque si presentano a tutte le amanti della nail art in occasione di questa Pasqua 2020 così fuori dal comune. Voi quale vorrete sperimentare?

Fonte: blog.cliomakeup.com