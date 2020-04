Cannelloni ripieni di pesce, primo piatto ricco

Un primo piatto ricco, sostanzioso, delicato e profumato: i cannelloni ripieni di pesce sono un’ottima alternativa alla solita pasta al forno.

I cannelloni ripieni di pesce sono un primo piatto completo e ricco, perfetto per le occasioni importanti come possono essere le feste ma anche per il pranzo domenicale. E hanno anche il vantaggio che li potete preparare per tempo e tirare fuori dal frigo solo quando è il momento di infornare.

Nella nostra ricetta trovate tutto pesce molto comune, come i gamberetti, i calamari e il polipo. Ma questi cannelloni saranno buonissimi anche con un ripieno a base di frutti di mare, di scampi, oppure di nasello, orata, merluzzo. Scegliete voi, ma meglio che sia pesce fresco e di primissima qualità.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Primo piatto | conchiglioni ripieni al forno -VIDEO-

Ingredienti (per 20 cannelloni):

500 g di sfoglia per lasagne

1 kg di pesce misto (calamari, gamberetti, polipo)

125 g di ricotta

1 litro di besciamella

100 ml di passata di pomodoro

1 spicchio d’aglio

olio extra vergine di oliva

prezzemolo

sale

pepe nero

Preparazione: Cannelloni ripieni di pesce, pronti in un’ora

I cannelloni ripieni di pesce ancora prima di essere passati nel forno possono essere congelati, a patto di aver utilizzato solo ingredienti freschi e non surgelati.

Partite sbollentando per pochi secondi in acqua già salata a sfoglia, quella tipica delle lasagne che trovate già pronta (meglio fresca che secca). Poi colatela e mettetela su un canovaccio, coprendola con un altro canovaccio leggermente umido per non farla seccare.

A parte, in una padella mettere a soffriggere l’aglio con l’olio, poi aggiungete la passata di pomodoro. Dopo cinque minuti aggiungete il pesce già pulito, aggiustate di sale e di pepe lasciando insaporire per altro 10′.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Pasta fresca all’uovo | come prepararla a casa in poco tempo

Quindi preparate anche la besciamella, lasciandola leggermente più liquida del solito. Poi in una ciotola mescolate una parte del pesce insieme alla ricotta. Con questo ripieno riempite ogni pezzo di sfoglia e arrotolatelo su se stesso. A quel punto disponete i cannelloni perfettamente allineati, ma non sovrapposti in una teglia.

Mescolate il resto della salsa a base di pesce con la besciamella e versate il composto sui cannelloni. Infornate i cannelloni a 180° per circa 20-25 minuti o comunque fino alla doratura, poi servite caldi.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Ravioli di pasta sfoglia farciti | un finger food veloce