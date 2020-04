I segni zodiacali attratti dalle situazioni complicate

Scopri quali sono i segni dello zodiaco che sono maggiormente attratti dalle situazioni difficili e quali, invece, non lo sono affatto.

Ognuno di noi ha un modo diverso di percepire le cose e di vivere la vita di tutti i giorni. Da un lato ci sono le persone che amano le cose facili e che sognano una vita tranquilla e senza troppi scossoni, dall’altro ci sono quelli un po’ più avventurosi, che spesso amano tuffarsi nel vuoto per fare esperienze diverse dal solito e per sperimentare una certa dose di adrenalina. Si tratta di persone apparentemente simili tra loro ma che cambiano del tutto quando si trovano a dover prendere delle decisioni in base alle prospettive che hanno dinanzi. Questo modo diverso di interpretare le cose, in genere, dipende dal modo in cui si è cresciuti, dalle esperienze di vita e dall’elasticità.

In buona parte, però, anche l’influenza delle stelle può fare tanto. Oggi, quindi, dopo aver visto quali sono i segni dello zodiaco attratti dalle persone difficili e quali sono i segni zodiacali più attenti ai bisogni degli altri, scopriremo quali sono i segni che si lasciano attrarre dalle situazioni complicate e chi tra loro sa esattamente come gestirle. Un particolare per il quale può tornare utile controllare anche il profilo dell’ascendente, in modo da avere un’idea più chiara dei vari segni zodiacali e del loro modo di rapportarsi alle diverse realtà che gli si pongono dinanzi.

Astrologia: I segni attratti dalle situazioni complicate e quelli che non lo sono affatto

Ariete – Quelli attratti ma che sanno starne alla larga

I nati sotto il segno dell’Ariete amano tutto ciò che è abbastanza particolare da attirare la loro attenzione. Per questo motivo, quando si trovano a dover scegliere tra una strada semplice ed una più complessa ma particolare, tendono ad essere un po’ indecisi. Alla lunga, però, la loro voglia di ottenere le cose con una certa facilità, li spinge sempre a rinunciare ad ogni sorta di sfida per puntare sul cavallo vincente che, nel loro caso, è rappresentato dalla situazione più semplice. Di base, però, si troveranno sempre ad ascoltare con molta partecipazione racconti di vissuti intricati e complessi perché ai loro occhi, si tratta sempre di vite più intense e che almeno nella loro fantasia amano vivere.

Toro – Quelli che resistono fortemente ad ogni possibile tentazione

I nativi del Toro sono amanti della vita semplice ed hanno un tale bisogno di vivere bene da resistere ad ogni tipo di tentazione. Certo, da un certo punto di vista si trovano a considerare le possibili scelte un po’ più difficili ma sicuramente più fantasiose. Al primo posto, però, tendono sempre a mettere il proprio stile di vita. Ciò si traduce in un modo di fare votato a tutto ciò che può aiutarli a raggiungere facilmente ogni tipo di obiettivo. E anche se a volte si trovano a dover fare delle rinunce, sanno che alla lunga non potrebbero resistere e che, per questo motivo, è meglio escludere ogni possibilità dal principio piuttosto che trovarsi costretti a dover troncare di colpo qualcosa di bello. In questo modo riescono a mantenere sempre un equilibrio praticamente perfetto, limitandosi a sognare in grande ma scegliendo sempre la strada più semplice.

Gemelli – Quelli che sono attratti e fortemente indecisi su come muoversi

I nati sotto il segno dei Gemelli sono persone che amano vivere all’avventura e che pretendono che ogni momento della loro vita sia in qualche modo speciali. Del tutto contrari alla noia, si sentono quindi fortemente attratti da situazioni apparentemente complesse perché ritengono di poterle vivere senza mai annoiarsi. Purtroppo, sono anche persone che vivono facilmente situazioni d’ansia e che tendono a cambiare spesso umore. Ciò significa che nel bel mezzo di una situazione difficile da gestire potrebbero perdersi d’animo o pentirsi della scelta fatta. Consapevoli di ciò, quando si trovano a dover scegliere tra due vie, sebbene più attratti da quella difficile si trovano molto spesso indecisi e di conseguenza bloccati. Scegliere tra una via semplice ma potenzialmente noiosa ed una eccitante ma anche complessa è una situazione che può metterli seriamente in crisi e che possono faticare a gestire nel modo corretto. Il trucco starebbe nel tuffarsi solo se si tratta di situazioni di breve durata, preferendo vie più semplici per quelle che ritengono troppo lunghe.

Cancro – Quelli che non amano le situazioni complesse

I nativi del Cancro non amano le cose complicate. A loro piace vivere in semplicità, godendosi ciò che gli piace e potendolo fare senza dover faticare. Ciò significa che quando si trovano davanti a due possibilità, scelgono sempre quella più semplice e questo a prescindere da quanto una complessa possa portare anche ad emozioni più intense. Per loro, poter dormire sonni tranquilli è sempre la cosa che conta di più e l’unica su cui tendono a basarsi prima di prendere una decisione. Certo, sentire storie ricche di suspense è una cosa che li attrae come tutti ma che sanno lasciare da parte per concentrarti su ciò che ritengono più giusto per il loro modo di essere.

Leone – Quelli che amano sfidarle ma non sempre affrontarle

I nati sotto il segno del Leone sono persone sicure di se e quando si parla di esperienze da vivere non esitano quasi davanti a niente. Se si parla di situazioni semplici e complesse tra le quali scegliere, quindi, non si fanno grossi problemi ma cercano di considerare le varie possibilità al fine di scegliere quella più adatta a loro. Solo quando sono sicuri di aver optato per ciò che va bene per loro arrivano a trarre delle conclusioni, mettendo sul piatto della bilancia i pro e i contro di eventuali complicazioni. In generale, quindi, amano sfidare la possibilità di buttarsi in situazioni complicate ma decidono di farlo solo quando sono più che sicuri di poterla spuntare. In caso contrario, preferiscono cambiare strada e intraprendere un percorso diverso e più semplice.

Vergine – Quelli che non sono per nulla attratti da ciò che è difficile

I nativi della Vergine non amano le situazioni difficili e non le trovano neppure interessanti. A differenza di molti, non provano attrazione per le storie complicate anche se tendono ad ammirare chi decide di affrontarle e, alla fine, ha la meglio. Per quanto riguarda loro, però, l’opzione di avventurarsi in qualcosa che potrebbe portargli delle difficoltà non gli passa neanche per la testa. Potendo scegliere preferiscono sempre le strade già battute e se si trovano costretti a dover affrontare qualcosa che considerano difficile, cercano sempre eventuali scappatoie in grado di aiutarli. Un modo di fare tipico del loro modo di essere e che ben descrive la loro voglia di vivere una vita facile ed il più possibile serena.

