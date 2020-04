Coronavirus | Jack Dorsey, dona un miliardo per la ricerca VIDEO

Jack Dorsey, il CEO di Twitter ha dichiarato di voler donare circa un miliardo di dollari per la ricerca sul Coronavirus.

Il CEO di Twitter, Jack Dorsey, donerà parte dei suoi proventi per la ricerca sul Cornavirus. Con un tweet, Dorsey ha dichiarato che i proventi arriveranno da Square, altra azienda dalla quale percepisce più guadagni che da Twitter. Il tutto, come annunciato anche su La Stampa, sarà svolto con il massimo della trasparenza.

Jack Dorsey si unisce quindi alla schiera di personaggi che hanno deciso di offrire un contributo in questo momento storico così delicato.

Guarda il video per saperne di più.