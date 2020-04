Ricetta vegana | coniglio di Cous Cous per Pasqua -VIDEO

Una ricetta davvero gustosa e completamente vegana per Pasqua. Un coloratissimo coniglio di Cous Cous che sarà un primo piatto semplice da preparare e che conquisterà tutti per il suo sapore speziato.

Un gustoso primo piatto dal gusto orientale e completamente vegano, privo cioè di ingredienti di origine animale, da proporre per il pranzo di Pasqua. Un dolce coniglietto di Cous Cous tutto da assaporare, facile da preparare e che piacerà a tutta la famiglia.

Un modo per portare in tavola un simbolo pasquale, ma senza dover mangiare per forza la carne, perfetto per vegani, per vegetariani e per coloro amano provare pietanze particolarmente speziate e le fresche verdure protagoniste assolute della ricetta.

Come preparare il coniglio di Cous Cous per Pasqua | il video tutorial

Per preparare il coniglio di Cous Cous, avrete bisogno di:

120 grammi di cous cous precotto

150 grammi di acqua

150 grammi di zucchine

150 grammi di pomodorini

30 grammi di uvetta sultanina

1 pizzico di sale

pepe quanto basta

1 cucchiaino di aglio

1 ciuffo di prezzemolo

1 cucchiaino di curry

1 cucchiaino di senape

2 cucchiai di olio extra vergine di oliva

stampo da forno a forma di coniglio

Per prima cosa si dovrà preparare il sugo a base di verdure. Lavare e mondare le zucchine e tagliarle a cubetti piccoli. Poi lavare i pomodorini e tagliarli in piccoli pezzi e nel frattempo mettere in ammollo l’uva sultanina in acqua tiepida.

In una padella versare un filo di olio di oliva e aggiungervi le zucchine, i pomodorini, l’aglio in polvere e il pepe. Far stufare le verdure per circa 10 minuti. Passati 10 minuti, si potrà scolare l’uvetta e aggiungerla alle verdure assieme al prezzemolo tagliato finemente.

Mentre le verdure finiscono di cuocere assieme all’uvetta, si potrà preparare il Cous Cous mettendolo in una ciotola, aggiungendo un cucchiaino di curry e un giro di olio di oliva. A questo punto si potrà mettere a bollire l’acqua salata in un pentolino e quando avrà raggiunto il bollore, si verserà sul Cous Cous mescolando velocemente e lasciandolo riposare per circa 5 minuti. Quando la semola avrà assorbito tutta l’acqua il Cous Cous sarà pronto e dopo averlo sgranato con una forchetta, vi si potranno aggiungere le verdure e un cucchiaio di senape.

A questo punto, si potrà trasferire il Cous Cous nello stampo a forma di coniglio e dopo aver premuto bene con la forchetta, lasciarlo riposare per 5 minuti. Rovesciare lo stampo su un piatto da portata e decorare a piacere con delle foglie di insalata, del prezzemolo e dei pomodorini.

L’effetto finale di questa ricetta sarà bello da vedere e molto molto gustoso sia per i grandi che per i piccini.

