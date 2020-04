I segni zodiacali attratti dalle persone difficili

Scopri quali sono i segni dello zodiaco che sono particolarmente attratti dalle persone difficili.

Che le relazioni interpersonali siano difficili da gestire è risaputo. Aver a che fare con persone diverse è infatti come un terno a lotto di cui è impossibile prevedere l’esito. Se si pensa ai sentimenti, poi, le cose possono farsi ancor più difficili, soprattutto quando ad incrociarsi sono persone molto diverse tra loro e con poca elasticità verso il cambiamento. A tutto ciò va aggiunto il fatto che, alcune persone sono particolarmente attratte da chi è molto diverso da loro o, ancor peggio, da personalità spesso complesse e difficili da gestire.

Una situazione è che a volte può portare a problemi anche importanti che non sempre è possibile risolvere. Visto che questa sorta di predisposizione può essere influenzata per certi versi dall’influenza che le stelle hanno su di noi, oggi dopo aver visto quali sono i segni zodiacali attenti ai bisogni degli altri e quali sono i segni più positivi dello zodiaco, scopriremo quali sono i segni dello zodiaco, più attratti dalle persone difficili. Un aspetto che dipende in gran parte anche dal profilo del proprio ascendente. Motivo per cui è consigliabile controllare entrambi al fine di avere una risposta più concreta.

Scopri se e quanto i segni zodiacali sono attratti dalle persone difficili

Ariete – Quelli un po’ attratti

I nati sotto il segno dell’Ariete sono inizialmente attratti da persone apparentemente difficili. Ciò avviene perché amano tutto ciò che li porta a dover combattere per qualcosa. A lungo andare, però, essendo loro stessi difficili da trattare, non riescono quasi mai a mantenere un rapporto stabile con le persone che li attraggono. Per star bene, infatti, hanno bisogno di personalità più semplici e adatte al loro modo di essere che è già di per se complesso e faticoso da gestire. Una situazione che spesso li porta ad avere una sorta di separazione tra ciò che vorrebbero e ciò che sono disposti a vivere e che può crear loro non poche difficoltà in campo sentimentale così come nella vita di tutti i giorni. Un aspetto che non amano particolarmente ma con il quale, gli piaccia o meno, dovranno fare i conti.

Toro – Quelli particolarmente attratti

I nativi del Toro sono senza alcun dubbio tra i segni dello zodiaco più attratti dalle personalità difficili. Ciò dipende in parte per la loro natura tranquilla che li spinge a ricercare altrove ciò che non trovano in se stessi. A questo si unisce anche un bisogno atavico di mettersi in gioco e sfidarsi di continuo. Cosa che al fianco di una persona difficile è sicuramente più semplice da mettere in pratica. Quando si tratta di intraprendere una relazione, sono quindi sempre molto attenti a cercare la persona giusta per loro e lo fanno seguendo parametri ben definiti nei quali amano far rientrare i caratteri particolari. C’è da dire, però, che non sempre questo aspetto resta a lungo di loro gradimento. Per la vita di tutti i giorni, infatti, finiscono sempre con il sentire il bisogno di semplicità e tranquillità, cose che non potrebbero avere con le persone dalle quali spesso sono attratte. Un problema che in genere riescono a risolvere con la maturità e solo quando il tempo e le esperienze di vita riescono a moderare le loro aspettative.

Gemelli – Quelli attratti solo per metà

I nati sotto il segno dei Gemelli, forti della loro dualità, sono solitamente attratti da personalità complesse ma vivono questo bisogno al 50%. Il restante 50% si ancora infatti ad una necessità di vivere una vita che sia sì sempre interessante e ricca di novità ma anche più sulle loro corde che su quelle degli altri. In altre parole si potrebbe dire che essendo loro stessi personalità spesso considerate difficili, tendono ad avere bisogno di qualcuno abbastanza sopra le righe da seguirli con entusiasmo ma che non superi certi limiti. Ciò gli serve infatti per garantirsi un partner in grado di renderli felici senza che alti e bassi continui minino alla loro ricerca di una vita perfetta. Dove la perfezione è semplicemente ciò che si sono prefigurati per il loro avvenire.

Cancro – Quelli poco attratti

I nativi del Cancro non amano in modo particolare le persone così dette difficili. Essendo i primi a fare spesso i capricci e a volere tutta l’attenzione per se, puntano infatti a partner in grado di assecondarli e che mostrino quindi dei tratti caratteriali estremamente tranquilli. Per quanto da un certo punto di vista apprezzino l’idea di affiancarsi a persone imprevedibili e in grado di rendere ogni giorno diverso dall’altro, sono consapevoli di avere dei bisogni specifici che renderebbero un simile rapporto estremamente difficile da portare avanti. A conti fatti, quindi, preferiscono persone che siano tranquille e posate e che cerchino per se qualcosa di complicato. Una necessità che sanno bene di poter esaudire sotto ogni aspetto.

Leone – Quelli per nulla attratti

I nati sotto il segno del Leone sono così presi da se stessi e bisognosi di attenzione che l’ultima cosa che ricercano negli altri è la personalità difficile da gestire. Per vivere bene hanno infatti bisogno di persone che siano sempre pronte ad assecondarli. E, consci di ciò, finiscono sempre con il cercare solo partner che pendano dalle loro labbra e che abbiano la forza di stargli accanto facendogli sempre da spalla ma senza osare mai superarli. Il loro primo posto deve essere assoluto e questo fa di loro uno dei segni che meno di tutti desidera per se un partner difficile da gestire.

Vergine – Quelli solo un po’ attratti

I nativi della Vergine non hanno particolari pretese quando pensano alle persone con le quali affiancarsi. Per loro, ciò che più conta, è avere qualcuno con cui stabilire una relazione stabile e duratura nella quale poter vivere in modo sereno. Essendo persone spesso pessimiste e poco propense ai cambiamenti, tendono a sentirsi almeno un po’ attratti da personalità forti. E questo perché sono consapevoli di aver bisogno di qualcuno in grado di tirarli su di morale o di spingerli verso il cambiamento. D’altro canto non amano chi cerca di forzarli troppo o, ancor peggio, pretende da loro qualcosa di specifico. Per questo motivo, la loro attrazione verso le personalità complicate è da considerarsi nella media e solo se ben bilanciata con ciò che sono e di cui hanno bisogno.

