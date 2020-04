La stitichezza è da sempre un problema fastidioso. Scopri come risolverlo con alcune semplici mosse.

Chi soffre di stitichezza sa bene come ciò sia altamente fastidioso. Ci si sente spesso, stanchi, appesantiti, sottotono e persino di cattivo umore. Andare regolarmente di corpo è estremamente importante per l’organismo perché lo aiuta a liberarsi delle tossine e degli scarti alimentari. Purtroppo, la vita di tutti i giorni, induce spesso alla stitichezza.

Ci sono però delle regole sane che possono aiutare. Dal bere tanta acqua a non trattenere lo stimolo, le cose che si possono fare per contrastare la stitichezza sono più di quante si pensa.

