La Lucarelli su Johnson: “Racconti al gregge cos’è il Coronavirus”

Selvaggia Lucarelli si è espressa ironicamente sull’atteggiamento che Boris Johnson ha assunto rispetto all’emergenza da Coronavirus e, augurandogli una pronta guarigione, gli ha anche chiesto di raccontare a tutti la sua esperienza



Selvaggia Lucarelli non è una che le manda a dire e questo lo ha dimostrato in parecchie occasioni. Che si tratti di argomenti leggeri o di temi delicati, la Lucarelli è in grado di essere tagliente mantenendo quell’aplomb tipico di chi le parole le sa usare e in maniera anche molto incisiva.



Questa volta, l’opinionista si è rivolta direttamente a Boris Johnson, Primo Ministro inglese che in queste settimane sta combattendo contro il Coronavirus. Nello specifico, come si legge su Adnkronos, la Lucarelli, di fronte al fatto che in passato il politico ha sottovalutato la portata di questo virus, gli ha innanzitutto augurato una pronta guarigione, per poi invitarlo a parlare della sua personalissima esperienza con il Coronavirus, vissuta in terapia intensiva.

