La pera è un frutto molto noto e consumato non solo in Italia , ma in tutto il mondo, ci sono alcune specie autoctone, proprie del nostro territorio e sono prevalentemente selvatiche:

Scopriamo le proprietà benefiche di questo frutto e come utilizzarlo in cucina.

La pera è un frutto molto conosciuto e consumato , tipico della stagione autunnale, ma si trova sia in inverno che in estate. E’ un frutto conosciuto fin dai tempi dei Romani è ricco in fibre e antiossidanti, un alleato per il benessere dell’organismo. Esistono diverse varietà di pere in natura, che vengono coltivate e consumate in tutto il mondo, la più conosciuta è Pyrus communis.

Calorie e valori nutrizionali

In media la pera ha 35 calorie ogni 100 grammi

E’ un frutto ricco in acqua, fibre, carboidrati, proteine e pochissimi lipidi, inoltre contengono diverse vitamine come la vitamina C e la vitamina K. In particolare contengono sali minerali, come il potassio, il rame, il ferro, il fosforo e il calcio, ottimo frutto per reintegrare i nutrimenti persi durante l’attività sportiva.

Le pere hanno un basso indice glicemico, consigliata per chi ha problemi di diabete, e non solo adatta anche agli anziani e ai neonati in fase di svezzamento.

Proprietà benefiche

La pera è un frutto che può essere consumato come tale e non solo, ma si possono preparare diverse pietanze, non solo dolci, questo grazie alle sue innumerevoli proprietà.

Come già anticipato, la pera è un frutto che contiene molte fibre, quindi non solo aumentano il senso di sazietà, ma regolano le funzioni intestinali. La pectina, una fibra solubile, forma uno strato viscoso nell’intestino, che si va a legare al colesterolo, favorendone l’espulsione con le feci. La fibra lignina, invece assorbe tantissima acqua e facilita il transito del cibo all’intestino, in questo modo si previene la formazione delle emorroidi e i problemi al colon.