Pasqua 2020 | Un dolce per ogni segno zodiacale

Scopri quale dolce pasquale ti si addice di più quest’anno in base al tuo segno zodiacale.

Manca sempre meno alla Pasqua ed in questo periodo così particolare che ci vedrà tutti in casa, trovare qualcosa che sia in grado di rallegrare la giornata è davvero importante. Visto che stare di cattivo umore non cambierà le cose, la miglior scelta che si possa fare è quella di organizzarsi comunque in modo da vivere il più serenamente possibile la giornata. Ciò significa iniziare da una delle tradizioni di Pasqua che è rappresentata dal pranzo. E se i familiari sono lontani? Meglio organizzarsi comunque e darsi appuntamento su Skype per mangiare tutti insieme in modo diverso dal solito.

In qualche modo ci si sentirà comunque vicini ed il momento trascorso insieme diventerà un ricordo del quale sorridere in futuro. Quando si parla di Pasqua, però, non si può accennare ai dolci. E visto che ognuno di noi è più predisposto verso alcune tipologie, grazie anche all’influenza che le stelle hanno su di noi, oggi dopo aver visto qual è l’uovo di Pasqua più adatto ad ogni segno dello zodiaco e qual è il modo giusto per sentire la primavera in casa in base al proprio segno zodiacale, oggi scopriremo qual è il dolce di Pasqua che più si addice ad ogni segno dello zodiaco.

Un aspetto per il quale è sempre consigliabile controllare anche il profilo del proprio ascendente. Mal che vada, infatti, si avranno ben due dolci tra i quali scegliere.

Ecco il dolce di Pasqua che più ti si addice in base al tuo segno zodiacale

Ariete – La focaccia Veneta

Per te che ami i dolci con sapori semplici, uno particolarmente adatto è la focaccia veneta. Si tratta di un pane lievitato dolce che per certi versi ricorda la colomba e che con il tempo è stato arricchito di vari ingredienti, volti a renderlo più completo. Ciò nonostante, rimane un dolce poco grasso e abbastanza leggero da poter essere consumato anche poco prima del work out mattutino. Esattamente il dolce giusto per te che sebbene non disdegni il buon cibo, ami mantenerti in forma, tenendo lontani gonfiori o fastidiose sensazioni come quella di appesantimento post pranzo.

Toro – L’uovo di cioccolato

Con te si resta sul classico. L’uovo di cioccolato, nonostante tutto, rimane infatti il dolce che più ti si addice e che sa metterti allegria ricordandoti di quando eri ancora una bambina. Tra le tante scelte, quest’anno, quella che più ti si addice è quella di un uovo che abbia due gusti e che si alterni tra cioccolato bianco e cioccolato fondente. Detto ciò, potrai gustare anche altri dolci della tradizione. A patto, però, di non farti mai mancare il cioccolato, indispensabile per farti sentire a Pasqua e per darti quel senso di famiglia e di tradizione del quale, oggi più che mai,

senti di avere il bisogno.

Gemelli – Il tortano (o casatiello) di Pasqua

Per te che ami le cose semplici e al contempo allegre e colorate, un dolce perfetto per sentirti bene nel giorno di Pasqua è il tortano o casatiello. Una versione dolce del famoso piatto campano che corrisponde ad una sorta di ciambellone molto alto e ricoperto di glassa di zucchero cosparsa di zuccherini colorati. Un dolce in grado di dare allegria, perfetto per i bambini ma adatto a chiunque ami i dolci tradizionali. Gli ingredienti semplici di base si sposano infatti con l’estrema dolcezza data data glassa e dai zuccherini. Un modo per tornare bambini già con un solo morso. Il che è anche ciò che desideri fare in questa particolare giornata.

Cancro – La colomba semplice

Riassaporare i vecchi sapori di un tempo è la cosa che da sempre sogni di più. E cosa è meglio in una giornata come quella di Pasqua di una fetta di colomba tradizionale da gustare ricordandoti di quando lo facevi da piccola? Una scelta che ti farà sentire subito meglio e che potrai completare associando alla tua fetta di colomba un bicchiere di latte caldo ed un pezzo di uovo di cioccolato. Assaporarli insieme sarà come fare un viaggio nel tuo passato di bambina. Qualcosa che ti farà sentire subito meglio e che sarà come un caldo abbraccio nel quale rifugiarsi e dal quale farsi coccolare.

Leone – La schiacciata di Pasqua

Questo dolce toscano è perfetto per te che anche a Pasqua ami sperimentare cose nuove. A differenza di quanto si potrebbe pensare dal nome si tratta di un dolce lievitato e abbastanza alto, arricchito da ingredienti come il miele e il vin santo. Un dolce semplice ma al contempo sofisticato, in grado di appagare la tua fame di nuovo e di consentirti di sperimentarlo persino in cucina. La sua forma semplice consente infatti di realizzarlo anche a casa con un discreto successo. Un buon modo per passare il tempo e per mettere ancora una volta in evidenza le tue doti culinarie.

Vergine – La pigna ciociara

Sebbene ti piaccia mostrarti sofisticata, quando si tratta di mangiare qualcosa che sia anche fonte di nutrimento per l’anima, finisci sempre con il puntare a cibi semplici ed in grado di connetterti con la te del passato. Per Pasqua, quindi, il dolce giusto per te è la pigna ciociara. Una sorta di panettone al cui interno ci sono i tradizionali canditi ma che all’esterno ha in cima della glassa di zucchero sormontata da tanti zuccherini. Un dolce estremamente saporito che unisce al sapore semplice dell’impasto lievitato, l’estrema dolcezza dello zucchero. Il tutto arricchito dalla consistenza del dolce che si presenta come un impasto tutto da mordere e da gustare anche a colazione, specie se immerso nel latte caldo. Un dolce che ti aiuterà a coccolarti un po’ in un giorno in cui potresti lasciarti andare ai ricordi in modo eccessivo.

