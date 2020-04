Tre menù per una dieta ipercalorica, ricchi di proteine e carboidrati con la giusta quantità di frutta e verdura

La palestra e l’esercizio fisico vi mancano? Non sapete, in questi gironi di sosta forzata, come mantenere perfetto il vostro fisico? Nessun problema, accanto agli esercizi da fare in casa anche la tavola aiuta con una dieta ipercalorica da 2500 calorie per tutti gli amanti della palestra,

Praticare sport, a tutti i livelli composta un dispendio di energie che devono essere reintegrare con i pasti quotidiani. Seguendo una dieta ipercalorica da 2500 calorie sana e possibilmente completa. Il segreto è mangiare le giuste quantità, nei giusti tempi e modi, puntando su carboidrati e proteine senza dimenticarsi le verdure e la frutta. Scegliete sempre prodotti di stagione, che fanno bene al fisico e costano meno.

Dieta ipercalorica, tre menù per stare bene

Ecco una serie di menù giornalieri da 2.500 calorie che si possono alternare anche per mantenere il

gusto.

MENU’ NUMERO 1

Colazione: 200 ml di latte con caffè, 50 grammi di pane, 10 grammi di burro e 30 di marmellata, una mela.

Pranzo:130 grammi di pasta con pomodoro e parmigiano, 150 grammi di vitello alla piastra, 120 grammi di radicchio, 50 grammi di caciotta, 100 grammi di pane integrale, 150 grammi di cachi e un bicchiere di vino.

Cena:150 grammi di nasello, 200 grammi di patate, 120 grammi di pane integrale, una mela, 10 grammi di zucchero e un bicchiere di vino.

MENU’ NUMERO 2

Colazione: un uovo, 20 grammi di prosciutto magro, 30 grammi di biscotti secchi, un bicchiere di succo d’arancia e 10 grammi di zucchero.

Pranzo: 100 grammi di riso al pomodoro e parmigiano, 150 grammi di cernia al forno, 50 grammi di funghi freschi, 70 grammi di lattuga con 50 grammi di carote, 20 di sedano e 100 grammi di pane integrale, una mela. E per chi lo beve anche un bicchiere di vino.

Cena: una minestra di verdura con 50 grammi di pasta, 100 grammi di vitello alla piastra, 200 grammi di patate, 40 grammi di caciotta, 80 grammi di pane integrale, una pera e un bicchiere di vino.

MENU’ NUMERO 3

Colazione: 200 ml di latte, 10 grammi di zucchero 200 grammi di mele (anche cotte).

Pranzo: 90 grammi di risotto con gli asparagi e il parmigiano, 150 grammi di petto di pollo, 50 grammi di stracchino, 100 grammi di lattuga, 120 grammi di pane integrale, 200 grammi di ananas e un bicchiere di vino.

Cena: 200 grammi di sardine fresche in padella, 200 grammi di carciofi, 100 grammi di pane integrale, 200 grammi di mele, 10 grammi di zucchero e un bicchiere di vino.