Pranzo di Pasqua 2020 | il menu completo vegano -VIDEO

Un gustoso menu completo per il Pranzo di Pasqua completamente vegano, privo di tutti gli ingredienti di origine animale. Ricette semplici ed economiche da preparare.

Un menu per il pranzo di Pasqua davvero speciale, perfetto per tutti coloro seguono un etica vegan e non consumano alimenti di origine animale e derivati. Tante ricette dall’antipasto al dolce tutte a base vegetale.

La Pasqua è la festa forse più importante della religione Cristiana e rappresenta anche un’occasione di passare in famiglia momenti piacevoli come il pranzo di Pasqua, che quest’anno a causa dell’isolamento per l’emergenza Coronavirus, sarà senza dubbio meno numeroso rispetto al solito. Non ci si potrà radunare tra parenti infatti, ma si potrà pranzare con le persone presenti nel nucleo famigliare di residenza.

Pranzo di Pasqua 2020 | gli antipasti per il menu vegano

Gli antipasti sono una portata davvero attesa da tutti, che prepara il palato a gustare il primo piatto, cuore pulsante di un pranzo importante come quello delle feste. Ecco alcuni antipasti vegani, perfetti da servire a Pasqua.

