Isolamento e Coppia | 8 consigli per fare bene l’ amore … al telefono

Isolamento e Coppia | 8 consigli per fare bene l’ amore …...

Come ravvivare il rapporto telefonicamente per allietare l’isolamento forzato e ridurre la mancanza del partner.

Sei sei tra coloro che si ritrovano confinati in casa a causa della pandemia di coronavirus senza l’altra metà al tuo fianco potresti provare a mitigare gli effetti di questa questa lontananza spegnendo il reciproco desiderio. Prova a prendere l’iniziativa e vedere se l’altro l’accoglie favorevolmente con un messaggio provocatorio e resta a guardare se viene assalito anche lui da emozioni straripanti. Se l’esito è positivo la soluzione è a portata di mano: fare l’amore … per telefono. Ecco alcuni consigli per rendere questa esperienza davvero unica.

Fare l’amore al telefono: i consigli per farlo bene

1/Sentitevi a vostro agio



L’amore a distanza mette ognuno di voi di fronte ad una considerevole quntità di frustrazioni e l’idea di “fare l’amore” per telefono non dovrebbe essere una di queste. Se senti che la cosa possa causarti disagio evitala, l’unico modo possibile per trarre piacere da questo contesto è lasciarsi andare giocare e divertirsi ridendo dell’assurdità di questa situazione, che peraltro non lo è.

2/Aumentate l’adrenalina

Affinchè si arrivi al fatidico momento affamati potreste pensare di stuzzicare l’appetito durante il giorno. Un messaggino voglioso al mattino in cui l’uno esprime la mancanza dell’altro, una foto provovatoria di pomeriggio che accenda la fantasia, basterebbe una foto con uno sguardo profondo ed ammiccante, una bocca carnosa o una spalla nuda, un’istantanea sensuale, non dimenticare l’aspettativa creata dal desiderio: a lui sta controllare il proprio desiderio, mentre a te sta controllare il tuo, il tutto mentre attendete la notte complice.

3/Mettitetevi in uno stato d’animo erotico

Finalmente la giornata è finita, ora potete chiamarvi, ma attenzione. Nessuna videochiamata, non immediatamente, di tutti i sensi l’udito sarà quello che dovrete sfruttare e stimolare di più questa sera, è la chiave che aprirà le porte del divertimento. Nel frattempo, indossa la tua camicia da notte preferita, mentre la seta accarezza la tua pelle rannicchiarti sul plaid che copre il tuo letto e componi il numero.

4/Non entrate nel vivo subito



Il tuo uomo è al telefono, la sua voce è calda, avvolgente, rassicurante, il suo tono è calmo, è giunto il momento di creare le condizioni favorevoli che ti porteranno verso il tuo prossimo piacere esplosivo. Prenditi il tempo necessario, iniziate col raccontarvi la vostra giornata e la terribile mancanza che avete sentito dell’altro. Questo non farà altro che ravvivare il vostro sentimento d’amore e vi permetterà di raggiungere il vostro obiettivo.

5/capovolgete la situazione



Non potrete tenere a bada il desiderio che vi invade a lungo, è troppo travolgente. Le vostre voci sono suadenti e vi accarezzano mentre la vostra mente è empre più maliziosa. Il vostro tono di voce è palese e il desiderio selvaggio vi abbraccia, questo è il momento di prendere in mano la situazione e accendere il vivavoce.

6/La sua voce ti guida

Se non sapete da dove iniziare fatevi guidare dall’immaginazione. La voce di lui potrebbe iniziare a guidarti: è così bello sentirlo descrivere dettagliatamente il tuo corpo e l’esplorazione che vorrebbe farne. Le sue labbra sul tuo collo, il suo respiro che si perde, le sue dita che ti accarezzano e disegnano arabeschi su braccia, spalle, seno, fino a quella mano calda, virile e potente che copre il Monte di Venere. I tuoi occhi sono chiusi, la sua voce ti guida attraverso il labirinto del desiderio e noti che ti lasci volentieri trascinare.

7/L’orecchio gode



Senti il desiderio ardere in ogni microangolo del tuo essere, sei alla deriva mentre aspetti di immergerti inesorabilmente nell’oceano del piacere che diventerà in seguito un mare di tranquillità. Se preferisci puoi includere nella vostra conversazione il tuo sex toy…raccontagli di quanto ti farebbe piacere sentire il peso del suo corpo su di te, il suo profumo e il suo abbraccio, condividi con lui gemiti di piacere in modo che il suo orecchio possa godere e condividi con lui anche l’esploit finale, lo renderai felice

8/… accendi la web cam



Ora che i corpi sono caldi e è tempo di premere l’icona dellavideocamera della tua applicazione e perderti nel suo sguardo tanto dolce quanto carico di desiderio. Noterai una una collisione frontale tra vista e udito, il tempo si fermerà, ognuno di voi osserverà l’altro divertendovi sincronizzatamente e vi sentire re e regina di un mondo, né reale, né virtuale, semplicemente parallelo.