Amici 19 | Francesca Tocca ha perso la calma sul suo profilo Instagram. C’entra forse il flirt con il ballerino Valentin Alexandru?

Francesca Tocca è nota al pubblico del piccolo schermo per essere una delle ballerine di punta di Amici 19, ma anche per il suo flirt, ormai concluso, con l’ex concorrente Valentin Alexandru.

La ballerina, dall’inizio della sua relazione con il concorrente, è stata presa di mira dal popolo della rete che vuole sapere maggiori aneddoti e retroscena sul suo flirt, visto che da qualche tempo gira voce che lei per stare con Valentin abbia deciso di terminare il suo matrimonio con Raimondo Todaro. Anche se il giovane concorrente ha più volte chiarito che loro si sono avvicinati a matrimonio, almeno a livello sentimentale, già concluso, ma ciò non ha placato la curiosità del pubblico.

Per questo motivo Francesca Tocca ha perso la calma su Instagram dopo Amici 19, chiedendo al pubblico di smetterla con questa eccessiva curiosità in qualcosa che, forse, non gli riguarda del tutto.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Gaia Gozzi vince Amici di Maria De Filippi: la sua reazione dopo la finale

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Amici 19 | Francesca Tocca furiosa su Instagram: “Mi avete rotto il cazz*!”

Francesca Tocca, che era già intervenuta su Valentin Alexandru di Amici 19 dopo la loro rottura, ci ha tenuto a ribadire che non ne può più di questa storia, visto che in rete non si fa altro che parlare di quanto accaduto nel talent show di Maria De Filippi.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Maria De Filippi si commuove alla finale di Amici 2020

“Adesso basta!” ha scritto Francesca Tocca furiosa sulla storia di Valentin. “Mi avete decisamente rotto le scatole, anzi” ha proseguito la ballerina su Instagram. “Mi avete rotto il cazz*!” ha aggiunto. “Ho paura che la parola ‘scatole’ non renda bene l’idea!” ha concluso l’ex di Raimondo Todaro, che negli scorsi giorni aveva ricevuto una dedica speciale da parte di Giulia Pauselli.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Amici 19: Gaia Gozzi vince | Marcuzzi: “Rappresenta ciò che stiamo vivendo”

Il pubblico di Maria De Filippi avrà recito il messaggio che Francesca Tocca gli ha dedicato sul suo profilo Instagram oppure continuerà a chiederle del suo rapporto con Valentin Alexandru dopo Amici 19?