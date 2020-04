Scopri qual è il tipo di uovo più adatto a te per questa Pasqua. Il parere delle stelle segno per segno.

Pasqua è sempre più vicina e anche se quest’anno sarà una festa strana che molti passeranno lontani dai propri cari, non festeggiarla e non coglierne gli aspetti più ludici è assolutamente vietato.

Riappropriarsi del proprio bambino interiore, di questi tempi, può rappresentare un vero salvavita. Un modo come un altro per sorridere in un momento difficile e per assaporare del buon cioccolato.

Che si sia abituati a mangiarne ogni anno o che sia la prima volta, provare a scegliere quello più adatto al proprio segno zodiacale può essere divertente e gustoso. Oggi, quindi, dopo aver visto quali sono i segni più positivi dello zodiaco e qual è l’emozione nemica di ogni segno zodiacale, scopriremo qual è l’uovo di Pasqua più adatto ad ognuno di noi.

Visto che si tratta di un aspetto che coinvolge anche la parte più istintiva delle persone, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente in modo da avere più di una scelta o di centrare a primo colpo il bersaglio. Pronti?

Astrologia: Un uovo di Pasqua per ogni segno dello zodiaco

Ariete – L’uovo fondente con regalo di qualità

Per quanto ti piaccia l’idea di mangiare del buon cioccolato, la cosa a cui aneli di più è senza alcun dubbio la sorpresa. Per questo motivo è importante scegliere un uovo che prometta qualcosa di ricercato. Di solito, c’è sempre almeno un marchio che promette articoli un po’ più preziosi delle solite sorprese di plastica. Potendo scegliere potresti optare per del cioccolato fondente intorno al 50%, buono ma abbastanza dolce da tirarti su il morale. Gustarlo, scoprendo che sorpresa ti è capitato, sarà un modo diverso di iniziare la giornata. Possibilmente con un sorriso.

Toro – L’uovo bi gusto

I dolci sono da sempre uno dei tuoi punti deboli e di forza. Nel primo caso perché nemici della linea, nel secondo perché in grado di darti il buon umore. Se si tratta di cioccolata, poi, le cose non possono che migliorare. Probabilmente la voglia di assaggiarne di tanti tipi di porterà ad essere indecisa tra più opzioni. Per quest’anno una che ti si addice particolarmente è quella dell’uovo bigusto. Possibilmente a metà tra cioccolato al latte e cioccolato bianco. Certo, volendo puoi comprare due uova diverse e finirla li. Ma vuoi mettere la possibilità di comprarle, aprirle, dividerle e riunirle per creare un uovo con due metà colorate? In questo modo avrai modo di fare qualcosa di divertente ed un uovo in più da condividere con chi ami. Dopotutto non si rimarrà a casa per sempre, no? Ps. Nel caso ricorda di sceglierne due di uguale grandezza.

Gemelli – L’uovo con dentro altre piccole uova di cioccolato

Visto che la golosità non ti manca e che ad essa si accompagna anche la voglia di assaggiare cose diverse, una buona scelta può essere quella di un uovo che al suo interno abbia, come sorpresa, dei cioccolatini o altre uova più piccole da assaggiare. La forma diversa renderà l’esperienza di gusto sicuramente diversa e tu avrai qualcosa in più da gustare. Quanto al tipo di cioccolato, il consiglio è di puntare su uno che abbia nocciole o altra frutta secca. Sarà sicuramente più buono da mordere ed il sapore particolare ti stancherà meno. Provare per credere.

Cancro – L’uovo con cioccolato al latte

Per te la scelta migliore è quella di un uovo che ti ricordi il più possibile di quando eri bambina. Riassaporarne il gusto ti farà sentire meglio e ti riporterà a momenti felici della tua infanzia. Visto che per quanto possa essere struggente, pensare al passato è una cosa che ti piace da sempre, un uovo in grado di trasportarti nel viale dei ricordi di quanto eri bambina è sicuramente il dono perfetto da farti. Una scelta da accompagnare a del latte e ad una fetta di pane, per riassaporare i sapori che un tempo di facevano felice e dei quali oggi, più che mai, hai davvero bisogno.

Leone – L’uovo alle nocciole

A te piace da sempre sperimentare sapori nuovi e potendo scegliere preferisci tutto ciò che è sofisticato. Un uovo con nocciole, rappresenta quindi la scelta ideale per mangiare qualcosa di buono che sia anche in grado di soddisfare il tuo palato. Si tratta inoltre di un uovo indubbiamente diverso degli altri e che potrai fotografare per mostrarlo a tutti. Ancor meglio se riesci a trovarne uno con una buona sorpresa. Perfetta per rallegrarti e per farti tornare un po’ bambina. Esperienza che fa sempre bene e che ne fa ancora di più in un periodo come questo.

Vergine – L’uovo sottile al latte

Un uovo che ben ti si addice in questo periodo è uno dalla forma elegante e che sia abbastanza sottile da sciogliersi in bocca dandoti il piacere di sentirne ogni minima sfumatura. Puoi sceglierlo di qualsiasi gusto ma quello che probabilmente può piacerti di più è quello al latte. Dolce quanto basta per darti un po’ di serenità e farti sentire meglio. Perfetto da mangiare a colazione con una fetta di pane o da assaggiare durante il giorno per avere un momento dolce tutto per te. Una scelta che ti piacerà al punto da spingerti ad acquistarne altri.

