Dieta | 5 piatti unici che salvano la linea

Tra 200 e 350 calorie per un pasto completo: ci sono almeno 5 piatti unici poco calorici che soddisfano la nostra voglia di stare bene

Terrore della prova costume? Il rimedio c’è e si chiama piatti unici poco calorici: ce ne sono almeno 5 che possono cambiarvi la giornata. Perché la primavera è il periodo più delicato dell’anno: rappresenta l’anticamera dell’estate, delle giornate all’aperto, del mare e della voglia di libertà. Ancora di più adesso che invece siamo costretti a stare in casa.

I 5 piatti unici poco calorici che vi proponiamo sono ideali per tenere sotto controllo l’aumento del peso. Potete alternarli quando volete, non fanno parte di una specifica dieta ma hanno un vantaggio assoluto: nutrono senza appesantire e senza aumentare le calorie quotidiane. Il segreto è uno solo: rispettare gli orari e le dosi, associare un po’ di movimento e una vita regolare ai piatti e il risultato arriverà.

1. Pasta con le verdure: un buon piatto di carboidrati in tavola non deve mai mancare, ma con intelligenza. Provate con 70 grammi di pasta, meglio se integrale, condita con una dadolata di zucchine, peperoni e melanzane. Per rendere più saporito il piatto potete aggiungere delle rondelle di olive. Un piatto che rimane sotto le 400 calorie ed è salutare.

2. Risotto con i broccoli Vale lo stesso discorso fatto per la pasta. Anche in questo caso siamo di fronte ad un piatto completo, energetico, salutare. Prendiamo 70-80 grammi di riso, tipo Carnaroli, insieme ai broccoli passati leggermente in padella con uno spicchio di aglio. Un piatto salutare anche per la salute dei reni. In tutto circa 300-320 calorie.

5 piatti unici a base di pollo, pesce e verdure

3. Pollo alla piastra: due fette di petto di pollo, oppure una coscia passata velocemente suppa piastra insieme ad uno spicchio di aglio. Conditelo con una semplice vinaigrette a base di olio d’oliva e limone, abbinandolo ad un’insalata di pomodori. In tutto poco più di 200 calorie.

4. Passato di verdure: un pieno di vitamine e di fibre per uno dei piatti meno calorici in assoluto da portare a tavola. Poco più di 100 calorie, puntando soprattutto sulle verdure di stagione, perché tanto la scelta è molto vasta

5. Insalata di tonno con verdure grigliate. Un piatto saporito che abbina le proprietà dell’Omega 3 e delle proteine che ha il pesce con le vitamine delle verdure. Peperoni, zucchine, melanzane, pomodori, indivia, scegliete voi. Insieme al tonno sono in tutto circa 200 calorie ed è ideale per tutta la famiglia.

Tutti questi piatti possono essere abbinati ad un sorbetto al limone, oppure ad una mela, per mantenere l’equilibrio.