Lavare le mani utilizzando prodotti naturali | Scopri come

E’ importante lavare bene le mani, non solo per rimuovere lo sporco, ma anche per tener lontano germi e batteri che vivono sulle mani. Inoltre la buona detersione ci protegge da eventuali irritazioni o infezioni. La mani vanno lavate per 3 diversi motivi: La presenza di virus e batteri che circolano nell’aria: vanno a contatto con tante superfici che si circondano, di conseguenza toccando con le mani si trasmettono facilmente. I germi possono moltiplicarsi: perchè sopravvivono per diverse ore, basti pensare a quanti si annidano su tavolo, tablet, superfici, cuscini e piatti. Igiene profonda per prevenire la diffusione di infezioni. Le mani vanno deterse e igienizzate sempre e in particolar modo: prima cucinare e mangiare

dopo aver starnutito e tossito

prima di mangiare

quando si devono rimuovere le lenti a contatto o medicare una ferita

dopo aver frequentato luoghi affollati. In questo modo andrete a rimuovere i germi, quindi lavarsi bene le mani deve essere una sana e frequente abitudine, che non deve essere mai dimenticata. Rimedi naturali per lavare le mani Lavare le mani si può fare utilizzando dei rimedi naturali per evitare di danneggiarle ulteriormente, utilizzando saponi e prodotti naturali. Scopriamo come. 1- Limone Il limone è uno dei rimedi più classici, per igienizzare e lavare in profondità le mani, basta strofinarne metà sul palmo e sopra. Per pulire invece le dita, tagliate delle fettine e strofinate energicamente, questo aiuterà ad eliminare il cattivo odore dei detergenti aggressivi. 2- Sapone naturale Utilizzare un sapone più naturale ed ecologico è davvero importante per la salute delle nostre mani, ecco come farlo. Ingredienti 1250 g di sapone di Marsiglia

220 ml di acqua distillata

11 ml di olio di oliva

5-6 gocce di olio essenziale a scelta Basta grattugiare la saponetta con una grattugia, poi sciogliete a bagnomaria, all’occorrenza aggiungete un pò di acqua. Versate l’olio di oliva e l’olio essenziale, trasferite negli stampini in silicone e fate solidificare. Dopo un mese e mezzo potete utilizzarlo, l’importante è conservarlo in un luogo asciutto e lontano dalla luce. 3- Farina di ceci La farina di ceci è una valida alternativa ai detergenti, per lavare e pulire in profondità le mani, in modo naturale e non solo è del tutto ecologico. Aggiungete una piccola quantità sulle mani leggermente bagnate e strofinate delicatamente, poi sciacquate sotto acqua corrente tiepida.

4- Dentifricio

Il dentifricio è un vero e proprio alleato per le nostre mani, soprattutto per eliminare i cattivi odori e per per pulire in profondità le unghie. Molto efficace anche per eliminare eventuali macchie gialle dalle unghie, per uso frequente e prolungato dello smalto.

Basta strofinare delicatamente il dentifricio sulle unghie, facilitando l’operazione con uno spazzolino, in particolar modo quelli che contengono bicarbonato o percarbonato. E’ importante ribadire un concetto, si consiglia sempre di utilizzare un dentifricio che contiene solo ingredienti biologici, ecologico, quindi leggere attentamente sulla confezione.

5- Farina d’avena

La farina d'avena, permette una pulizia naturale delle mani, si utilizza come la farina di ceci, ma solo se le mani non sono molto sporche. In caso di mani sporchissime, dopo aver fatto giardinaggio, potete creare una pasta con la farina d'avena mescolata al latte o all'acqua. In alternativa alla pasta potete distribuire direttamente un cucchiaino di farina sulle mani, poi sfregate e risciacquate bene. 6- Bicarbonato di sodio Il bicarbonato viene utilizzato spesso in cucina e non solo, in particolar modo per rimuovere lo sporco e non solo anche gli odori sgradevoli dalle mani. Basta preparare una miscela di acqua e bicarbonato di sodio, in una terrina, mettete mezzo bicchiere di bicarbonato di sodio, aggiungete acqua a poco a poco, dovete ottenere un composto con una consistenza cremosa. Applicate sulle mani e sulle dita, strofinate delicatamente poi immergete le dita in acqua e bicarbonato, per eliminare i cattivi odori lasciati da alimenti come aglio e cipolle. 7- Patata Le mani si possono macchiare anche dopo aver pulito verdure, frutta e ortaggi, pensate alle fragole, ciliege e melanzane. Se si utilizzano i guanti il problema non sussiste, ma in mancanza potete rimuovere le macchie con la patata. Basta strofinare sulle mani qualche fettina di patata cruda e subito le vostre mani saranno prive di macchie. 8- Sapone di Marsiglia vegetale Il sapone di Marsiglia vegetale è un ottimo alleato per eliminare le macchie dalle mani in particolare quelle di grasso, basta strofinare con una spazzolina sulle dita e sui palmi, con acqua calda. In caso di sporco ostinato, potete ripetere due volte l'operazione. In alternativa potete anche ungere le mani con il burro di karitè, perchè le sostanze oleose contribuiscono a semplificare la rimozione delle macchie di grasso sulla pelle. Provate a sostituire il burro di Karitè con l'olio di oliva, preparate una miscela composta da un cucchiaino di olio d'oliva, uno di zucchero e uno di sale da strofinare, poi applicate sui palmi delle mani e strofinate per alcuni minuti. Procedete al lavaggio con del sapone delicato naturale.