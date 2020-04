Le filastrocche di Pasqua e le poesie può essere anche un ottimo esercizio di scrittura per i nostri bambini che si sono appena avvicinati a questo mondo

Siamo nella settimana di Pasqua e mentre gli adulti si preparano con ricette da sfornare per il pranzo di Pasqua i più piccoli vogliono sorprendere i più grandi con le loro poesie da recitare. Mai come quest’anno che sono lontani dalle scuole i nostri piccoli si devono preparare a casa.

Oggi vi presentiamo due piccole filastrocche di Pasqua che faranno entrare i piccoli nello spirito della festa e li potranno aiutare ad esercitarsi. Con queste due filastrocche infatti i più piccoli potranno solo colorare le illustrazioni che abbiamo correlato. I più grandicelli avranno la possibilità di ricopiarla: la prima in maiuscolo e corsivo mentre la seconda in maiuscolo e in maiuscoletto.

Filastrocche di Pasqua, proviamo col corsivo

La prima filastrocca la proporremo tanto in maiuscolo, che oramai anche i bambini anche di prima elementare, hanno ben consolidato quanto in corsivo a cui in questa seconda parte del quadrimestre i bambini si sono approcciati. Un ottimo esercizio di scrittura e un modo per mostrare le loro abilità scrivendo la filastrocca in un biglietto

Nei miei sogni ho immaginato

un grande uovo colorato.

Per chi era? Per la gente

dall’Oriente all’Occidente

pieno, pieno di sorprese

destinate ad ogni paese.

C’era dentro la saggezza

e poi tanta tenerezza,

l’altruismo, la bontà,

gioia in grande quantità.

Tanta pace, tanto amore

da riempire ogni cuore.

Filasctrocche di Pasqua: la Pasqua è arrivata

In questa seconda filastrocca accanto al maiuscolo abbiamo messo lo stampato. In questo modo i bambini potranno consolidare anche questo tipo di scrittura utilissima soprattutto nella lettura a cui i bambini si avvicinano

La pasqua è arrivata

La pasqua è arrivata

c’è nell’aria profumata di violette e di ciambelle

e di tante cose belle: luce pace bontà

è Gesù che risorgerà!

Per i bimbi quanta attesa

per quell’uovo con sorpresa!

La campana suona sul tetto:

Buona Pasqua con grande affetto!