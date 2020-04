Coronavirus | La Regina Elisabetta ha annunciato un nuovo discorso alla popolazione inglese per domenica

La Regina Elisabetta domenica terrà un discorso alla popolazione inglese. A riportare la notizia è Rai News, che fa notare ai cittadini italiani che quello di domenica sarà il quarto discorso di sua maestà in ben 68 anni.

Ancora non è stato rivelato l’argomento di tale discorso, c’è chi pensi annunci la scomparsa di suo marito Filippo, mentre altri danno per scontato che riguardi l’emergenza del coronavirus in UK.

La Regina Elisabetta, come anticipato, ha parlato soltanto in rarissime occasioni al suo popolo, fatta eccezione per il discorso di Natale, e due di queste riguardano le scomparsa dei membri della famiglia reale inglese.