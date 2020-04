Quarantena per il Coronavirus | Boom dei tradimenti online

Secondo gli ultimi dati del sito di incontri extraconiugali Gleeden, l’infedeltà online durante la quarantena forzata è letteralmente esplosa.

Il premier Monte nelle scorse ore ha annunciato l’estensione del confinamento per combattere la pandemia di coronavirus fino al 13 Aprile e gli aspiranti adulteri sembrano non essersi fatti scoraggiare dalla porta chiusa. Se non possono uscire nessun problema, tradiscono on line.

Coronavirus: aumentano i tradimenti online

Il Coronavirus è un killer per molte coppie messe a dure prova da questo isolamento forzato senza vie di fuga. Se anche tu inizi a sentirti provata ecco alcuni consigli su come gestire i problemi di coppia in quarantena. Sappi che se tieni alla tua relazione dovresti cercare di risolvere subito i vostri eventuali problemi poichè secondo i rumors la fine di questo isolamento forzato porterà le coppie a suddividersi in due grandi gruppi: quelle che divorzieranno e quelle che diventeranno genitori. A te scegliere di quale gruppo far parte.

Al di là delle coppie che stanno gestendo egregiamente questo isolamento e di quelle che a malapena si sopportano, nelle case degli isolati sembrano aumentare gli adulteri in cerca di una via di fuga virtuale.

In effetti, secondo le ultime cifre del noto sito francese di incontri extraconiugali di Gleeden.com, l’infedeltà virtuale è letteralmente esplosa da martedì 17 marzo, data di inizio dell’isolamento per i francesi. Da quella data il sito ha registrato un aumento del traffico del + 270% rispetto al mese di marzo 2019; e ha registrato anche il 170% in più di nuovi iscritti.

Boom di tradimenti extraconiugali

Il noto sito di incontri ha notato che il tempo di conversazione online tra gli utenti ha subito un picco. Il tempo medio di conversazione virtuale che prima era di circa un’ora ora è salito a 2,5 ore, quindi è praticamente raddoppiato.

Se il nostro partner passa tutto il suo tempo davanti al pc forse non si sta solo cimentando nello smartworking. Attenzione a non fare l’errore di accusare o sospettare ingiustamente del patner, cerchiamo piuttosto di avere fiducia e di applicare la teoria della paranoia positiva se vogliamo che la nostra relazione sia felice e duratura.

Gleeden ha dichiarato inoltre nel suo comunicato stampa che il tempo elevato medio di connessione al sito dei suoi utenti in questo periodo è paragnabile a quello che si verifica, in linea di principio, al tempo medio di collegamento che si verifica durante le vacanze di Natale o all’inizio dell’anno scolastico.

La necessità di un mezzo di socializzazione virtuale

Il sito di incontri extraconiugali, attraverso la voce del suo direttore Solène Paillet, spiega che queste connessioni non sono tutte governate da un desiderio di vera infedeltà, “sono forse semplicemente un mezzo di socializzazione virtuale immaginato come una fuga temporanea “. Quindi Gleeden agisce come terapia di coppia in questo periodo di isolamento? A voi giungere a concusioni ad ogni modo se vi state chiedendo se esistono siti simili in Italia ecco la lista dei siti di incontri più gettonati.

In base alle vostre esigenge è possibile iscriversi a siti come Lovoo e Badoo se desideri una relazione occasionale, oppure Parship o Once, se desideri una relazione stabile. Inoltre puoi iscriverti a Tinder, Meetic e Lovepedia che accontentano le esigenze di tutti.

Quindi se notate l’app o i push di notifica di questi siti sullo smartphone del vostro partner tenete gli occhi aperti.

