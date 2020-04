GF Vip | Paola Di Benedetto ha stroncato l’atteggiamento di Antonio Zequila all’interno della casa più spiata d’Italia

Paola Di Benedetto ha commentato, nelle scorse ore, insieme allo storico concorrente Patrick Pugliese l’eliminazione di Antonio Zequila, che mercoledì scorso ha abbandonato la casa più spiata d’Italia per volere del pubblico del piccolo schermo.

La fidanzata di Federico Rossi, che in un primo momento aveva particolarmente legato con l’attore, ha affermato che contrariamente a quanto si possa pensare, il vero nemico di Zequila all’interno del GF Vip è stato lui stesso. In quanto avrebbe infangato da solo il suo percorso nella casa più spiata d’Italia.

“E’ un uomo vittima del suo ego” ha premesso la concorrente di Alfonso Signorini. “E’ ancora un bell’uomo, il problema è il suo carattere” ha proseguito. “Ha avuto una caduta di stile assurda, soprattutto mercoledì scorso quando ti ha dato del lardoso” ha concluso Paola, facendo rifermento al confronto richiesto da Signorini tra Antonio e Patrick Pugliese.

Paola Di Benedetto ha stroncato Antonio Zequila al GF Vip e il pubblico sembra essere tutto dalla sua parte.

Antonio Zequila bocciato dopo il GF Vip: le frasi contro Patrick Pugliese

Paola Di Benedetto, che non sa di aver ricevuto una dedica speciale dal suo fidanzato Federico Rossi al di fuori del Grande Fratello Vip, non è l’unica a pensarla in questo modo.

Il pubblico del piccolo schermo si è schierato tutto contro Antonio Zequila, non apprezzando che l’attore abbia fatto un paragone fisico tra lui e Patrick Pugliese, definendo quest’ultimo un lardoso.

“Nonostante io abbia una certa età, ho ancora un bel fisico” aveva dichiarato Antonio Zequila al GF Vip. “Lui è più piccolo di me e supera i cento chili, è un lardoso!” aveva concluso facendo arrabbiare i telespettatori di Alfonso Signorini che hanno prontamente scelto di rispedirlo a casa. Anche se mercoledì prossimo ritornerà per la finale insieme a tutti gli altri concorrenti che sono stati eliminati.

Il pubblico, infatti, è tutto dalla parte della fidanzata di Federico Rossi, che durante il corso di questi mesi ha dimostrato di essere anche bella dentro oltre che fuori. Per questo motivo, forse, Paola Di Benedetto vincerà il GF Vip?