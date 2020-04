GF Vip anticipazioni: Signorini chiama gli ex concorrenti per la finale

GF Vip | Alfonso Signorini, per il gran finale di questa quarta edizione, ha richiamato tutti gli ex concorrenti che hanno varcato la famosa soglia rossa quest’anno.

Mancano pochissimi giorni e anche la quarta edizione del GF Vip volgerà purtroppo al termine, ma come sarà la finale in onda quest’anno?

Nelle precedenti edizioni, sia per la versione nip sia per la versione vip, durante l’ultima puntata il padrone di casa accoglieva tutti gli ex concorrenti, realizzando con loro e con l’aiuto degli opinionisti un numero di apertura. Alfonso Signorini, purtroppo, non potrà portare sul piccolo schermo un numero di apertura come i suoi predecessori, ma insieme al suo team si sta impegnando per garantire uno spettacolo in grado di distrarre per qualche ora il pubblico del piccolo schermo dall’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus.

Per questo motivo, anche senza il numero di apertura, ritornano tutti gli ex concorrenti per la finale del GF Vip e le sorprese non sono di certo finite qua.

Teresanna anticipa Signorini: cosa accadrà alla finale del GF Vip 2020

A rivelare la notizia è stata Teresanna Pugliese sul suo profilo Instagram, durante una diretta con i suoi fedeli sostenitori, tra l’altro ha anche rivelato di essere stata ingannata da Andrea Denver al Grande Fratello Vip.

L’ex concorrente di Alfonso Signorini ha rivelato che lei e tutti i suoi ex colleghi eliminati saranno presenti al grande finale ma, ovviamente a causa delle norme vigenti per impedire il contagio del coronavirus, non saranno presenti in studio ma parteciperanno alla puntata in collegamento da casa.

Questa della finale, che si è rivelata essere una sorta di reunion tra i concorrenti, potrà essere terreno fertile per seppellire le asce da guerra e per punzecchiare i propri rivali. Magari la finale del GF Vip sarà la buona occasione per far fare pace a Licia Nunez e Antonella Elia, quest’ultima è ancora in attesa di sapere se sarà o meno una finalista di Alfonso Signorini, visto che l’attrice ha rivelato di volerla rivedere al di fuori della casa della casa più spiata d’Italia?

Intanto, prima di scoprire il nome del vincitore di questa quarta edizione, bisogna prima scoprire chi saranno gli ultimi due finalisti. Il pubblico da casa avrà l’arduo compito di dover scegliere chi premiare tra Andrea Denver, Patrick Pugliese e Antonella Elia. Chi di loro andrà in finale, provando a portarsi a casa il montepremi finale?