Astrologia | I segni più positivi dello zodiaco

Scopri quali sono i segni zodiacali più positivi e quali, invece, non lo sono per niente.

Essere positivi è una qualità che non tutti posseggono e che alcuni neppure conoscono. Dopotutto vedere sempre il bicchiere mezzo pieno è una cosa più facile a dirsi che a farsi. La vita di tutti i giorni, gli impegni del quotidiano e i tanti problemi con i quali ci si scontra ogni giorno, fanno si che la positività venga spesso meno, lasciando ampio spazio a pensieri negativi o ad una forma di apatia che a volte è la cosa più difficile da combattere. Eppure, ci sono persone che nonostante tutto riescono a mostrarsi comunque positive e ciò dipende da un mix di fattori che vanno dal carattere, dalle esperienze vissute, dagli esempi avuti durante l’infanzia e, ovviamente, anche dall’influenza delle stelle.

Oggi, quindi, dopo aver visto qual è l’emozione nemica di ogni segno zodiacale e cosa ossessiona ogni segno dello zodiaco durante la quarantena, scopriremo quali sono i segni zodiacali più positivi dello zodiaco e quali non riescono proprio ad esserlo. Trattandosi di un aspetto legato al modo di essere e di sentire, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente, in modo da avere un quadro più chiaro del modo di essere di tutti i segni.

Quanto sono positivi i vari segni dello zodiaco

Ariete – Quelli che sono abbastanza positivi

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone che spiccano tra gli altri per la loro positività. In realtà, tante volte, ciò che viene percepito come tale è la loro esuberanza che, unita alla voglia di fare, li rende spesso intraprendenti e costantemente coinvolti in tanti aspetti della vita. In realtà, sebbene non si possa dire che non lo siano, in una potenziale classifica, si trovano all’incirca nella media e questo perché la loro “positività” funziona solo quando le cose vanno bene. Davanti alle difficoltà, tendono infatti ad adombrarsi o ad arrabbiarsi e sebbene cerchino sempre delle scappatoie, lo fanno con un umore non esattamente sempre positivo. Un particolare che può essere influenzato in gran parte dall’ascendente al punto da renderli più o meno positivi degli altri nativi del segno.

Toro – Quelli relativamente positivi

I nativi del Toro si rivelano piuttosto positivi e solitamente in grado di far volgere a proprio favore anche le situazioni più difficili. Amanti delle cose semplici, sono soliti cercare il bello nelle piccole cose e ciò li aiuta a cogliere aspetti postivi che altrimenti gli altri non noterebbero. Un modo di fare che alla base della loro positività e che fa di loro persone gradevoli da frequentare e al contempo rilassanti. Certo, ogni tanto tendono a lasciarsi andare allo sconforto come tutti ma, fatta eccezione per alcuni aspetti della vita in cui la serietà mista a preoccupazioni per il futuro prevale sulla positività, sono persone in grado di vedere il bicchiere mezzo pieno o, comunque, quasi mai mezzo vuoto.

Gemelli – Quelli che hanno più di una modalità

Stabilire a priori se i nati sotto il segno dei Gemelli sono più tendenti alla positività o alla negatività è semplicemente impossibili. Duali per natura, tendono infatti ad alternare il proprio modo di essere in base alle circostanze. Ciò significa che per ogni situazione avranno sempre una risposta variabile che solitamente dipende dall’umore del momento e da altre tante piccole incognite difficili da prevedere. Volendo proprio scegliere tendono ad essere un po’ più positivi che negativi. Ma ciò dipende in particolar modo dal fatto che solari come sono, quando si trovano nella fase positiva, riescono a sprigionare una tale luce da lasciar che questa resti impressa in chiunque li incroci anche solo per un secondo. Allo stesso tempo, c’è da dire che anche quando si deprimo al massimo sono in grado di lanciare un’ombra su tutto. Ma, in genere, riescono a spiccare più per la luce che per il resto e questa è di base uno dei loro punti di forza.

Cancro – Quelli che sono un po’ più negativi

Per quanto si sforzino di apparire al mondo come persone positive, i nativi del Cancro sono persone che in realtà tendono ad essere più negative che altro. Ciò dipende per lo più dalle tante paure che spesso li affliggono e che li portano a sentirsi soli al punto da iniziare a fare pensieri negativi. Quando ciò accade, il loro umore è così cupo da riuscire a contagiare tutti. Un aspetto che spesso non tengono in considerazione e che fa di loro persone con le quali può essere difficile trattare, sopratutto se hanno vicino a se qualcuno in grado di catalizzarli in modo negativo. Tra le altre cose, infatti, i nativi del segno sono anche particolarmente influenzabili. Un particolare da tenere sempre in considerazione se non si desidera essere risucchiati nel loro vortice negativo.

Leone – Quelli abbastanza positivi

I nati sotto il segno del Leone sono tra i segni più positivi dello zodiaco. Ciò dipende in parte dal loro essere statisticamente fortunati e in parte dalla voglia di vita che hanno e che amano trasmettere a chiunque li circondi. C’è da dire che dinanzi a situazioni problematiche, però, anche loro tendono a lasciarsi sopraffare e ciò può portarli a mostrare una parte di se diversa e più negativa di quanto si possa pensare. Per fortuna, si tratta di una cosa che accade solo di rado e proprio quando si sentono persi. Per il resto del tempo, cercheranno sempre di portare alta la bandiera della positività, elargendo consigli a chiunque ne abbia bisogno ed ostentando la loro allegria, cosa per la quale amano farsi notare.

Vergine – Quelli per nulla positivi

I nativi della Vergine non rientrano per niente tra i segni positivi, essendo di base tra i più negativi dello zodiaco. Sebbene anelino ad una vita serena e piacevole, si trovano infatti a cedere a pensieri cupi con troppa disinvoltura. Cosa che, tra l’altro, gli accade fin troppo spesso. Per questo motivo, indipendentemente dalla situazione nella quale si trovano, è quasi impossibile vederli brillare di luce propria o mostrare segni di positività. Per loro, anche quando non ce ne sarebbe bisogno, è importante vedere sempre le insidie che si celano dietro ogni cosa e ciò rappresenta sia una possibilità di scovare problemi da risolvere che di non riuscire a vedere che quelli. Un problema dal quale molto difficilmente riescono a liberarsi, finendo con l’essere sempre più cupi di quanto non vorrebbero.

