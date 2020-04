Il pane senza glutine, si può preparare a casa facilmente, seguendo le ricette proposte, che prevedono l’utilizzo di farine diverse. Scopriamo come.

Il pane senza glutine, è un alimento molto consumato,da tanti in particolar modo dai celiaci, si può preparare in diversi modi. Infatti ci sono diverse ricette, che permettono di preparare il pane senza glutine con combinazioni di farine diverse.

Seguendo le nostre ricette, potete preparare a casa facilmente, non è così difficile, anche se per molti risulta sempre una preparazione difficile, a causa della mancanza del glutine. Quest’ultima è una proteina che fa da legante, che svolge un ruolo davvero importante all’impasto, in quanto dona elasticità. Infatti in sua assenza la lievitazione è resa più difficile, il problema che potrebbe interessare chi si cimenta a prepararlo a casa.