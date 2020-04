Come mantenersi in forma in quarantena: consigli della personal trainer

La quarantena non è un buon motivo per smettere di allenarsi. Scopri i workout da fare in casa: esercizi cardio e per tonificare spiegati dalla personal trainer

“Anche se palestre e parchi sono chiusi possiamo scoprire il piacere di fare esercizio anche in casa è possibile allenare la resistenza, bruciare calorie e anche tonificare”.

A parlare attraverso le pagine di Fanpage.it è la personal trainer Selene Genisella, pronta a svelare i segreti per mantenersi in forma durante questa lunga quarantena.

Se infatti ci sentiamo abbandonati a noi stessi, senza i nostri istruttori di fiducia e senza attrezzature adeguate, dobbiamo sapere che c’è un nemico temibilissimo da cui fuggire: la noia.

La parola d’ordine di questi tempi è sempre e comunque “mai lasciarsi andare”: non passiamo le giornate in pigiama, senza orari, senza scopo, mettiamo invece ordine e creiamo una sarà routine.

Di quest’ultima dovrà far senza dubbio parte un po’ di sana attività fisica e Selene Genisella è pronta a darci i suoi consigli.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Coronavirus | Rilassarsi in casa con la meditazione: 5 esercizi base

Allenamento in quarantena con la personal trainer

L’allenamento da fare in casa con gli esercizi cardio e per tonificare pancia, braccia e glutei spiegati dalla personal trainer è presto detto.

Si parte da un paio di regole ben precise:

“Non bisogna allenarsi più di 4 volte a settimana e bisogna dedicare gli altri giorni ad attività complementari come lo yoga piuttosto che un po’ di stretching e meditazione. Non c’è un orario preciso per allenarsi, l’importante è capire qual è momento giusto per noi, quando ci piace farlo o ci fa stare bene”.

Detto ciò scopriamo insieme una serie di esercizi che possiamo fare a casa in questi giorni di quarantena.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Spinning | Come praticarlo a casa

Circuito cardio – Per allenare anche l’apparato circolatorio questo circuito sarà l’ideale, un modo per fare fiato, resistenza e un allenamento total body.

Si tratta di un circuito da ripetere cinque volte ed è composto da:

50 salti di corda (o jumpink jack)

40 twist

30 Mountain climber cross

15 squat jump

10 burpees

Finito il giro si recupera per un minuto e poi si riprende. Ricordate di svolgere gli esercizi con la velocità che la vostra preparazione atletica vi consente.

Glutei e braccia – Il consiglio è di svolgere tre o quattro giri di:

50 passi granchio (semplici aperture sul posto) se possibile ponendo un elastico circolare appena sopra le ginocchia.

20 alzate di bacino da terra tenendo i piedi e le scapole a terra e l’addome ben contratto, oltre naturalmente, ai glutei strizzati

10 affondi posteriori incrociati per gamba

15 kness to chest (rimanendo il equilibrio sull’osso sacro portare le ginocchia al petto e distendere)

15 alzate con le gambe (sdraiate a terra sollevare a 90 gradi le gambe ben tese senza toccare terra)

15 alzate laterali con le braccia

15 alzate frontali braccia

Volendo si può rendere il circuito più arduo utilizzando delle bottiglie di acqua come manubri. Inn uesto caso nessun recupero tra un giro e l’altro

SULLO STESSO ARGOMENTO: Sostituzione delle attrezzature di allenamento a casa | Guida completa

Circuiti semplici, da svolgere a corpo libero o con piccoli strumenti che si possono tranquillamente trovare in casa ma che ci faranno mantenere un’ottima forma fisica in attesa di poter tornare alle nostre amate palestre.