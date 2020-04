Le croccantelle salate al rosmarino , uno snack sano e saporito per superare le crisi esistenziali da sosta forzata. Una ricetta semplice e gustosa



Quando le vedete sugli scaffali del supermercato vi strizzano l’occhiolino e vi chiamano all’acquisto? Bene, in fondo le croccantelle salate al rosmarino sono uno snack sfizioso e molto gustoso, ideale anche in questo periodo di sosta forzata. Ma il segreto è che possiamo preparale direttamente a casa, insaporendole come vogliamo.

La base è semplicissima: farina, lievito (in questo caso quello madre, oppure semplicemente 15 grammi di quello di birra), acqua e olio di gomito per impastare. Il risultato finale? Tutto da scoprire e da far scrocchiare.

Croccantelle salate al rosmarino, prodotto da forno

Le croccantelle salate al rosmarino sono ottime già così. Eventualmente però le potete insaporire con del peperoncino.

Ingredienti:

100 g farina 0

200 g lievito madre non rinfrescato

25 ml acqua

4 cucchiaini rosmarino tritato

olio extravergine d’oliva

1 cucchiaino sale fino

La ricetta di queste croccantelle salate al rosmarino è molto semplice. Partite sbriciolando il lievito madre non rinfrescato (o lievito di birra) e mescolatelo con la farina già setacciata. Quindi nella stessa ciotola aggiungete l’acqua e 25 ml di olio extravergine.

Cominciate ad impastare per bene e regolate di sale. Quando avete amalgamato per bene tutto, unite anche il rosmarino tritato. Continuate ancora a lavorare l’impasto per renderlo ancora più compatto e quando avete ottenuto un panetto liscio lasciatelo lievitare per almeno 30 minuti in un luogo asciutto e pulito.

Passato questo tempo, cominciate a preriscaldare il forno in modalità statica a 200°. Poi riprendete l’impasto e stendetelo su di un piano di lavoro leggermente infarinato. Aiutandovi con un mattarello appiattitelo fino ad uno spessore di 5-6 millimetri. Quindi ritagliate la sfoglia dando la forma alle vostre croccantelle: potete utilizzare la rotella per la pizza, anche quella dentellata.

Per una cottura perfetta, bucherellate la superficie delle croccantelle con i rebbi di una forchetta, passate un filo d’olio su una teglia e mettete lì tutti i pezzetti, lasciando spazio tra uno e l’altro. Spennellate con un po’ di olio la superficie e cuocete.

Basterà una decina di minuti perché comincino a diventare dorate. Tiratele un attimo fiori, spennellate ancora con olio, cuocete ancora 7-8 minuti e sfornatele. Prima di servire, cospargetele con del rosmarino fresco.