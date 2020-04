Ecco il consiglio di vita epocale per ogni segno zodiacale

Gli astri rivelano il consiglio giusto per ogni segno zodiacale, un asso nella manica da tirare fuori quando arrivano i brutti momenti.

Ci sono momenti nella vita in cui ci si blocca, ci perdiamo e non riusciamo più ad andare avanti. Ci vorrebbe una chiave di svolta che in questi momenti ci faccia andare nella direzione giusta e che ci tuteli dalla cattiveria, dalle critiche e dalla negatività di chi ci circonda che non ci permette di gestire le sfide quotidiane.

E se gli astri avessero captato il consiglio giusto per ognuno di noi in base alle caratteristiche di ciascun segno zodiacale? Scopri qual’è il consiglio riservato al tuo segno.

Il consiglio di svolta per ogni segno zodiacale

Gli astri rivelano il consiglio che permetterà ad ogni segno zodiacale a prosperare nella vita:



Ariete

“Sei troppo focalizzato sui tuoi obiettivi e su come raggiungere il tuo successo personale. Una visione troppo egoistica! prenditi cura del tuo benessere e di quello dei tuoi cari”

Toro

“Nei momenti di difficoltà tieni in mente quelli che sono i tuoi punti di forza mettili in pratica e ricorda che ciò che non uccide rende più forte!”

Cancro

“Ricorda che ci sono molte persone intorno che ti amano e sono disposte a supportarti sempre. Non dimenticare di non essere solo e porgi la mano a coloro che si preoccupano per te”.

Gemelli

“Non far finta di essere la persona che non sei. Sii te stesso, sempre, non importa cosa ti costerà. Non ascoltare le malelingue e non nasconderti, non lasciare che l’invidia la faccia da padrona”.

Leone

“Non essere troppo frettoloso a fidarti delle persone, potresti scoprire che molti di loro non meritavano la tua fiducia. Sii cauto e pondera chi hai davanti”

Vergine

“Non essere così duro con te stesso! Nessuno è perfetto!Ti rimproveri troppo e dimentichi le tue qualità. Sei troppo autocritico”

Bilancia

“Possiedi il dono della saggezza e sei in grado di dare alle persone il consiglio migliore. Non smettere di farlo!”

Scorpione

“Non aver paura di aprirti ed apparire vulnerabile! Mostra alle persone il tuo vero essere. Non tutte le persone sono critiche, molti ti apprezzeranno come meriti”

Sagittario

“Non preoccuparti troppo delle critiche! Vai avanti per la tua strada. Alcune persone non hanno niente di meglio da fare che criticare gli altri.”

Capricorno

“Non ascoltare chi cerca di oscurare la tua luce, sono semplicemente invidiosi dei tuoi successi!”

Acquario

“Non essere sempre così scettico e non pensare troppo alle cose!

Respira, rallenta e impara ad apprezzare quello che hai, non cercare il marcio dove non c’è”.

Pesci

“Non permettere ai pessimisti di distruggere la tua energia e la tua positività! Puoi creare cose straordinarie con la tua fantasia, non esitare a farlo”