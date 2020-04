3 segni che hai una relazione equilibrata e durerà a lungo

Potrebbe esistere una formula magica per una relazione che duri ne tempo senza scalfirel’amore reciproco. Scoprila in questo articolo.

Ci sono coppie che dopo tanti anni insieme sono ancora palesemente innamorate e felici, sono rare ma sono la dimostrazione che una relazione equilibrata a lungo termine è possibile.

La formula magica di una coppia felice non è così difficile come potrebbe sembrare. Ovviamente bisogna metterci un pò d’impegno e lavorare insieme per un’amore a lungo termine.

Ecco 3 suggerimenti che ogni coppia che desidera una relazione equilibrata e felice a lungo termine dovrebbe prendere in considerazione.

3 consigli per una relazione equilibrata felice e duratura

Come fanno a non “scoppiare” certe coppie? e soprattutto si amano davvero ancora come il primo giorno dopo tanti anni? Una vita insieme richiede impegno e pazienza, ovviamente bisognerebbe partire da una buona base fatta con fondamenta solide di amore e pilastri di compatibilità. Se avete deciso di stare insieme è l’amore vi ha unito, se vuoi sapere se siete compatibili poniti le migliori 50 domande sulla compatibilità per le coppie.

Ad ogni modo ecco i tre ingredienti della formula magica di un amore duraturo e felice:

1/La paranoia positiva



Le coppie felici sperimentano quella che viene chiamata “paranoia positiva”, cioè sono abituati a dare al partner il beneficio del dubbio e tra due ipotesi possibili scelgono sempre quella più positiva. Questo significa dare all’altro un amore basato sulla fiducia incondizionata.

I partner che scelgono di sperimentare la paranoia positiva sanno come mettersi al posto dell’altro, in ogni situazione cercano di riconoscere le loro buone intenzioni evitano di fermarsi davanti alle apparenze, di sconfinare nelle critiche o di mettere il partner in situazioni di disagio.

Invece di ferire l’altro o deluderlo e quindi incappare nella paranoia negativa, ogni gesto viene canalizzato verso la gentilezza e accolto positivamente, questo rafforza l’amore e la complicità della coppia.

2/La gratitudine

Le coppie che vivono di amore e sono felici insieme si apprezzano in modo sincero e si scelgono ogni giorno. Provano gratitudine per il fatto di aver avuto il privilegio di aver incontrato una persona degna delle loro aspettative. Non danno mai per scontato la loro relazione o il loro partner e non dimenticano di essere presenti ed affettuosi anche dopo anni di relazione, donando all’altro piccole attenzioni reciproche.

Le coppie felici si concentrano sulle qualità piuttosto che sui difetti del loro partner e sanno apprezzare appieno tutti gli aspetti positivi della loro relazione.

3/L’autostima

Le coppie felici insieme sono formate da partner che hanno una buona autostima. Prima di essere una coppia sono persone individuali che hanno una buona stima di se stesse, questo fa si che non si sentono feriti, respinti, frustrati, delusi o abbandonati quando l’altro si comporta in modo distante, freddo o infastidito, perché sanno che sicuramente questo atteggiamento non ha nulla a che fare con loro, anzi fanno di tutto per aiutare il partner a ritrovare la serenità.

Le coppie che superano la prova del tempo, sanno come condividere le cose, lasciarsi andare ed essere di supporto. Si interessano dell’altro e prediligono il benessere della coppia, non sono egoisti e nel caso il loro partner sia sopraffatto da emozioni negative cercano di rallegrarlo. Ora che sai cosa fare per migliorare la tua relazione scopri 6 errori comuni da evitare in camera da letto.