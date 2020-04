Sì alle uscite con i figli ma le regole non cambiano –...

Il Viminale ha rettificato le norme già esistenti chiarendo il punto riguardo le uscite con i bambini.

Ieri, è uscita una nota che ha portato un po’ di sollievo alle famiglie con bambini. Dal Viminale è infatti giunta una nota che consente di uscire con i figli purché in prossimità della propria abitazione.

Una scelta che ha destato diverse critiche per le quali, poche ore dopo, sono state fatte delle precisazioni.

Con i bambini potrà uscire un solo genitore per volta ed esclusivamente a piedi. È stato altresì precisato che per chi fa attività motorie quali la corsa o una camminata, vale sempre la regola di restare nei pressi dell’abitazione e di andare uno per volta, senza creare assembramenti.

