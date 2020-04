Scopriamo cinque attività da condividere a distanza con gli amici per divertirsi insieme pur rimanendo ognuno a casa propria

Gli aperitivi il venerdì sera, il cinema il sabato e il brunch la domenica sono al momento un lontano ricordo o, in ogni caso, il sogno da inseguire per il futuro.

Il Coronavirus ci costringe a un isolamento forzato e con esso a un’indesiderata lontananza dalle persone a noi care.

Mantenere uno spirito positivo è però indispensabile di questi tempi e, dunque, occorre trovare un modo per stare vicini anche se fisicamente lontani.

Come? Noi abbiamo da proporvi cinque attività, cinque momenti da condividere con gli amici per passare del tempo insieme a distanza.

Quarantena, 5 modi per condividerla a distanza con gli amici

Uno schermo, una chat di gruppo e un po’ di voglia di fare sono tutto ciò che vi occorre per mettere in atto i vostri momenti tra amici durante la quarantena.

Ognuno potrà naturalmente creare le proprie attività su misura. Noi oggi vi vogliamo solo regalare un pizzico di ispirazione per dimostrarvi che sì, si può stare in gruppo e insieme anche se distanti.

Aperitivo o cena di gruppo online – Nel primo caso sarà l’occasione per una chiacchiera molto informale: vi preparerete un bel bicchiere di bollicine, qualche stuzzichino e sorseggerete il vostro clic spettegolando via chat. Nel secondo caso l’occasione può esser ben più ghiotta e articolata: in primo luogo sarà il momento buono per togliere il pigiama, mettere unbel vestito e anche un velo di trucco. Fatto ciò potrete aggiungere al tono glamour anche uno di vera e propria sfida culinaria: potete infatti decidere prima il menù e sfidarvi nella preparazione. Chi porterà la cena migliore?

Giochi di società – C’è senza dubbio il classico “nomi, cose e città”, agevole e semplice da fare in tutte le circostanze, ma per i più creativi si può ricorrere anche al gioco dei mimi

Allenamenti di gruppo – Già nella vita di tutti i giorni allenarsi da soli non è cosa semplice, figuriamoci ora che siamo relegati in casa. Per non “cedere al divano” una buonissima idea potrebbe essere organizzare dei veri e propri appuntamenti fissi con gli amici da dedicare all’allenamento via chat. Fate partire la video chiamata e iniziate a muovervi.

Serata cinema – Scegliete insieme il film da vedere, stabilite un orario e via libera ai commenti. La visione in contemporanea vi consentirà di scambiarvi le impressioni via chat in tempo reale.

Gita al museo – In questo particolare periodo sono numerosi i musei che hanno aperto le proprie porte virtuali dando modo a tutti noi di ammirare le loro opere direttamente dal nostro pc. Selezionate allora in un apposito gruppo WhatsApp i musei da visitare, fissando una serie di appuntamenti precisi con giorni e orari stabiliti. La connessione in contemporanea anche qui vi permetterà uno scambio di vedute opera dopo opera.

Rimanere tutti a casa non ci impedisce dunque di stare in compagnia e di condividere il nostro tempo con coloro che amiamo. La tecnologia è in questo caso un grande supporto e gli spunti per utilizzarla, come abbiamo visto, non ci mancano. Tutto sta nell’avere un po’ di fantasia e voglia di fare.