Astrologia | Come sentire la primavera anche in casa

Scopri come sentire la primavera anche restando in casa. Il parere delle stelle segno per segno.

Con l’ingresso del mese di Aprile, la primavera è più che mai presente nel cuore di tutti. Un momento che molti vorrebbero trascorrere all’aria aperta ma che a causa del periodo di quarantena si è costretti a vivere per lo più in casa, con pochi spostamenti limitati a quando si va a fare la spesa.

Eppure, anche in un simile frangente è possibile vivere la primavera, semplicemente portandola nella propria casa e sforzandosi di viverla in modo diverso. Il resto lo faranno le giornate più lunghe, i profumi che arrivano dall’esterno e i tanti alberi in fiore visibili da balconi e giardini.

Esistono poi modi strettamente personali per vivere al meglio questo periodo e questi possono variare da persona a persona in base al proprio segno zodiacale. Oggi quindi, dopo averi visto quali sono le emozioni nemiche dei vari segni dello zodiaco e qual è il lato buono dell’essere single in quarantena, scopriremo come ogni segno può portare la primavera dentro la propria casa. Un modo di fare che può essere compreso a pieno controllando anche il profilo dell’ascendente, in grado di dare una risposta più completa.

Oroscopo – Come portare la primavera in casa in base al tuo segno zodiacale

Ariete – Prendendoti cura di te

Un buon modo per sentire la primavera che si avvicina? Prenderti cura di te. Si tratta di una cosa che tendi a fare ogni anno e che ripetuta anche questa volta ti farà avvertire una differenza minore rispetto al passato. Mangiando in modo più sano, facendo sport e cercando di curare al massimo la tua immagina, riuscirai a sentire la primavera nell’aria per concentrarti su quando potrai finalmente tornare ad uscire e a respirare l’aria frizzante. Sapere di poterlo fare mostrando il meglio di te, sarà un pensiero in grado di darti conforto e di farti vivere l’attesa con maggior emozione e meno pensieri negativi.

Toro – Cucinando piatti più freschi

Per te tante cose passano per la gola e anche l’arrivo della primavera può essere vissuto passando per la cucina. Visto che Aprile è un mese che di solito sa tanto di questa stagione fatta di fiori, aria più frizzante e abiti che via via si fanno più leggeri, un buon modo per sentirti un tutt’uno con la stagione, nonostante il periodo di quarantena, è quella di portarla in tavola. Ciò significa iniziare a preparare piatti più freschi e colorati, alcuni dei quali anche a tema floreale. Un modo come un altro per tirarti su di morale, prendere la vita con maggior dolcezza e arricchire gli occhi di colori e motivi allegri, rasserenandoti in un modo che ami e che ti appartiene: mangiando cose buone.

Gemelli – Organizzando aperitivi con gli amici

È vero, la primavera è un periodo perfetto per fare vita sociale e in questo momento la cosa ti manca più di quanto vorresti. Per fortuna, però, la tecnologia è dalla tua parte. Perché, quindi, non organizzare una serata aperitivo con un gruppo di amici con cui parlare in videochiamata? Il segreto è quello di prepararsi qualcosa di buono da bere o da mangiare, mettersi in tiro e trovarsi tutti insieme alla stessa ora. Sarà un modo diverso di incontrarsi e probabilmente riuscirai a rallegrare tutti e persino te stessa. Forse non sarà la stessa cosa ma si tratta comunque di un buon diversivo, in grado di farti sentire quel pizzico di primavera del quale hai veramente bisogno.

Cancro – Iniziando un romanzo d’amore

Per te la primavera è la stagione degli amori. Per sentirne l’essenza nell’aria hai quindi bisogno di circondarti quanto più possibile di romanticismo. E, per iniziare a farlo puoi partire con un romanzo d’amore da leggere tutto d’un fiato o iniziare a guardare film a tema. Farlo ti aiuterà a sentirti più allegra e spensierata e ti consentirà di sognare come sei sempre solita fare in questo periodo dell’anno. Ancor meglio sarebbe riuscire a ricrearti una zona lettura altamente romantica. Magari sul balcone ed in compagnia di qualche fiore, oppure in una zona della casa dove posizionare una poltroncina, qualche cuscino e un po’ di piante. In questo modo potrai immergerti nella tua persona primavera e sentire meno il peso dei giorni trascorsi tra le mura di casa.

Leone – Indossando abiti più colorati

Visto che sentirti più bella è una cosa che ti fa sentire meglio, in questo periodo dell’anno, potresti approfittare delle giornate più calde per indossare qualcosa di diverso e di più colorato. Attingere dalla selezione di abiti primaverili sarà un modo per immergerti nell’atmosfera tipica della stagione. Ancor meglio se approfitterai del tempo libero per provare make up e acconciature adatte a questo periodo dell’anno. Sarà un modo come un altro per sentire la primavera direttamente sulla tua pelle. Ciò ti darà sicuramente una sferzata in più di energia, risollevando il tuo umore al massimo e facendoti sentire meno il peso delle giornate da trascorrere in casa.

Vergine – Facendo qualcosa che ti piace

Per te, vivere la primavera senza poter uscire da casa non è poi così deprimente. Lo è però, sapere di avere delle imposizioni che ti impediscono di uscire. Per non pensarci più del dovuto, dovresti provare ad impegnarti nel fare qualcosa che ti piace. Iniziare un hobby ti aiuterebbe infatti a percepire quel senso di novità che di solito tendi a collegare all’arrivo della bella stagione. Puoi iniziare con un corso di chitarra, imparando a disegnare seguendo qualche corso sul web, o cimentandoti nell’apertura di un blog. Ciò che conta è scegliere qualcosa che ti emozioni e che ti faccia sentire bene con te stessa. In questo modo sentirai la primavera a te più vicina.

