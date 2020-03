Tortino al cioccolato in tazza: ricetta pronta in un minuto nel microonde

Appena minuto di cottura e il vostro tortino golosissimo al cioccolato sarà pronto grazie al microonde e a un mix di pochi ingredienti di sicuro successo.

Un momento di dolcezza ogni tanto ci vuole, il classico confort food da godere davanti la tv, magari con un bel film di quelli che ci tengono compagnia nelle giornate più lunghe.

C’è chi preferisce il classico pezzo di cioccolata e chi invece vuole una vera e propria fetta di torta, golosa e meravigliosamente completa. Del resto, perché accontentarsi?

Cero che di fronte a una voglia improvvisa nessuno si metterebbe a realizzare un profitterol completo. Come fare allora?

Ci vuole una ricetta facile e super veloce ma, al tempo stesso, capace di regalare grande soddisfazione. Noi abbiamo il piatto perfetto per l’occasione.

Scopriamolo insieme!

Tortino al cioccolato in tazza: la ricetta al microonde

Le “mug cake” o torte in tazza sono il classico dolce da voglia dell’ultimo minuto quello da preparare in poco tempo e con pochi ingredienti quando il desiderio di un momento di conforto zuccheroso si fa irresistibile.

La versione che vi proponiamo oggi è la più semplice tra le semplici, un vero e proprio gioco da ragazzi che grazie al microonde potrete gustare in una manciata di minuti.

Che inedite, ci mettiamo all’opera?

Ingredienti:

3 cucchiai farina

2 cucchiai zucchero

2 cucchiai cacao

1\2 cucchiaino lievito in polvere

3 cucchiai di latte

2 cucchiai olio d’oliva

Procedimento:

Gli unici strumenti che occorreranno per realizzare questa golosissima ricetta sono una tazza e un cucchiaio.

Anche le dosi come vedete non prevedono l’utilizzo di bilancia o affini.

Impugniamo dunque la nostra tazza e iniziamo miscelando con cura le polveri. Uniamo dunque due cucchiai di farina, due di zucchero, due di cacao amaro in polvere e mezzo cucchiaino di lievito per dolci in polvere.

Miscelato con cura possiamo unire i liquidi. Due cucchiai di olio d’oliva, tre di latte e giriamo con vigore. Qualora la consistenza ci sembrasse un po’ troppo compatta possiamo aggiungere un tocco di latte.

Ciò che dovremo ottenere sarà una crema ben densa, montala quale potremo inserire nel forno a microonde.

Programmiamo a una potenza media e lasciamo cuocere per un minuto, massimo un minuto e mezzo.

Una spolverata di zucchero a velo e siete pronte per gustare il vostro tortino al cioccolato.

Buon appetito!