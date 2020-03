Fai da te | carrozzine in gomma crepla per bomboniere -VIDEO-

State per celebrare il Battesimo di vostro figlio o vostra figlia e volete confezionare le bomboniere in casa? Ecco come realizzare delle graziose carrozzine in gomma crepla.

Confezionare delle bomboniere o dei sacchettini porta confetti per il Battesimo del proprio figlio, può essere un modo molto gratificante e creativo di passare il tempo e perché no anche per risparmiare qualche soldino. Le decorazioni fatte a mano troppe volte sono indicate come approssimative, non curate e poco eleganti, mentre è possibile creare delle decorazioni meravigliose che nulla hanno da invidiare a quelle acquistate nei negozi.

Ecco come realizzare delle originali carrozzine in gomma crepla adatte al Battesimo di una bimba e anche di un bimbo, perfette da applicare al sacchetto dei confetti o anche da utilizzare come chiudi pacco per la bomboniera. Sarà semplice e divertente crearle seguendo tutte le indicazioni del video tutorial!

Come realizzare delle carrozzine in gomma crepla per bomboniere | il video tutorial

Per realizzare le carrozzine in gomma crepla, avrete bisogno di:

gomma crepla nei colori e fantasie desiderati

sagome da ritagliare

matita

forbici

pennarelli colorati

colla a caldo

passamaneria

bottoni

fiocchi in stoffa

piccole decorazioni

tessuto fantasia (se lo si vuole utilizzare)

Per prima cosa si dovranno ricavare le sagome della carrozzina e delle ruote, scaricabili gratuitamente dal sito. Poi una volta ricavate le sagome si dovranno sovrapporre sulla gomma crepla e ritagliarle. Le sagome della carrozzina e delle ruote, potranno essere contornate da un giro di pennarello colorato e sfumato con un bastoncino di cotone per avere un effetto rilievo molto bello. Una volta contornate le sagome, si potrà procedere con l’applicazione di una passamaneria sul bordo della carrozzina con la colla a caldo e sempre con la colla a caldo potranno essere applicati i cerchi delle ruote e i bottoni al loro interno. Un piccolo fiocco o altra decorazione potranno arricchire la carrozzina.

La carrozzina in gomma crepla, potrà essere personalizzata incollando del tessuto con una colla vinilica. Il risultato sarà delizioso e potrà essere perfetto per le decorazioni al femminile.

Il fai da te è una risorsa creativa per grandi e piccini e anche un modo per dar vita a manufatti utili in varie occasioni.

