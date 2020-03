L’emozione nemica di ogni segno zodiacale

Scopri qual è l’emozione che tra tutte è la peggior nemica di ogni segno zodiacale.

Le emozioni sono ciò che ci fa sentire vivi e che ci porta a sperimentare sensazioni sempre diverse. Che siano positive o negative, queste risuonano dentro di noi, dandoci la misura del tempo e dello spazio e caratterizzando ogni momento di vita con un ricordo destinato a diventare indelebile. Ognuno di noi ha un modo diverso di sperimentare e di gestire le emozioni. Cosa che può variare in base al proprio vissuto, al carattere o alle esperienze passate. Quel che è certo, però, è che nessuno è immune alle emozioni.

Anche se si può affermare che ognuno di noi è predisposto a provarne alcune più di altre. Andando a quelle negative, ad esempio, ogni segno dello zodiaco ha un’emozione più forte che gli è nemica e la cui forza dipende in gran parte dall’influenza delle stelle. Oggi, quindi, dopo aver visto qual è il lato positivo dell’essere single in quarantena per ogni segno dello zodiaco e qual è la cosa che ossessiona di più i segni zodiacali durante la quarantena, scopriremo qual è l’emozione negativa più forte per ogni segno zodiacale. Trattandosi di qualcosa legato alle emozioni, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente, in modo da avere un’idea più completa sull’emozione da combattere.

Astrologia: l’emozione nemica dei vari segni zodiacali

Ariete – La rabbia

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone istintive e che pertanto amano vivere ogni momento seguendo le proprie emozioni. Ciò vale ovviamente anche per quelle negative tra le quali, la più forte da loro sperimentata, è senza alcun dubbio la rabbia. Spesso facili agli eccessi di ira, tendono infatti a covare rabbia ogni qual volta le cose non vanno come avrebbero voluto. Un particolare che li rende poco lucidi, creandogli problemi sia nelle relazioni che all’atto pratico. Da arrabbiati, infatti, tendono a prendere quasi sempre decisioni sbagliate, agendo più per cercare di placare la rabbia che provano che per risolvere il problema che l’ha scatenata. Una situazione che possono sperare di migliorare solo imparando a gestirsi meglio e a governare ogni momento di rabbia.

Toro – La tristezza

I nativi del Toro non amano provare emozioni negative e tra queste, una che li fa sentire particolarmente frustrati è la tristezza. Che si tratti di qualcosa che è andato storto, di una lite con qualcuno che amano o di un periodo che non reputano dei migliori, ciò che li fa soffrire di più è la sensazione di tristezza che ne deriva. Quando ciò avviene, quest’emozione tende a prendere il sopravvento, diventando un pensiero costante del quale non riescono più a liberarsi. Per questo motivo, al fine di imparare a gestire le proprie emozioni, i nativi del segno dovrebbero imparare a riflettere a fondo su se stessi in modo da scoprire le cause della loro tristezza ed affrontarle una alla volta, fin quando non avranno compreso l’esatta origine. In questo modo potranno contare sulla possibilità di eluderla per concentrarsi finalmente su altro.

Gemelli – La confusione

I nati sotto il segno dei Gemelli sono persone duali ed in grado di provare anche più di un’emozione alla volta. Questa capacità che alle volte può rivelarsi sorprendente, in altri casi può generare in loro un senso di confusione. Quando ciò avviene, quest’ultima emozione ha il sopravvento, prendendo il dominio su tutto ed impedendogli pertanto di sperimentare altri tipi di emozioni. Si tratta di una cosa che li mette parecchio in crisi e che faticano ad affrontare, sempre più persi in pensieri negativi e a volte persino autodistruttivi. Per fortuna, si tratta di persone ricche di capacità di ripresa e basterà loro impegnarsi per far luce nel loro modo di provare emozioni per trovare una soluzione al problema, arrivando così a sentirsi più in equilibrio e lontani dalla sgradevole sensazione di non sapere cosa stanno provando.

Cancro – La paura

I nativi del Cancro sono persone sensibili al punto da temere tantissime cose. La paura è quindi un’emozione che provano di frequente e che spesso e volentieri tende a rovinare le loro giornate. Che si tratti della paura di perdere qualcuno di caro o del timore di non essere amati o di non piacere a qualcuno, l’entità delle loro emozioni è sempre tale da spingerli a starci male. Una situazione per nulla piacevole e che se non affrontata per tempo può solo peggiorare. Per questo motivo, i nativi del segno dovrebbero imporsi di fare qualcosa per diventare più forti, scegliendo di affrontare di volta in volta ogni singola paura. Una strategia difficile da attuare ma che può portar loro diversi benefici.

Leone – La gelosia

I nati sotto il segno del Leone tendono a sperimentare molto spesso la gelosia. Che si tratti di quella verso il partner o di una gelosia più simile all’invidia e nata da qualcosa che gli altri hanno in quantità maggiore rispetto a loro, ciò che provano è qualcosa di negativo al punto da renderli più cattivi e combattivi. L’unico modo che conoscono per superare quest’emozione è infatti quello di battersi per cambiare le cose ottenendo ciò che pensano gli spetti di diritto. Un buon modo per uscire da questo modo di fare è quindi quello di imparare ad accettare che ognuno ha ciò che ha e che questo non toglie loro nulla, neppure quando si trovano a sperimentare un senso di disagio in proposito. Capirlo può essere un primo passo verso una vita con emozioni più positive rispetto a quelle sperimentate fino ad ora.

Vergine – L’apatia

Un’emozione negativa che tende a prendere i nativi dei Vergine in modo assoluto è l’apatia. Si tratta di una condizione nella quale si trovano a non voler fare più nulla, chiudendosi a riccio e limitandosi a sopravvivere. Sebbene ognuno di loro viva quest’emozione in modo diverso e per ragioni spesso anche opposte tra loro, il risultato è sempre lo stesso. Ne consegue che i nativi del segno si trovino a vivere in modo approssimativo, limitandosi la possibilità di sperimentare gli aspetti più positivi della vita quasi come se volessero nascondersi da qualcosa. L’unico modo per superare questa condizione della quale non si rendono quasi mai conto è quella di scegliere sempre l’azione. Solo così potranno mantenersi attivi ed in grado di provare emozioni che anche se negative sono sempre meglio della loro assoluta mancanza.

