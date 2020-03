Coronavirus | Placido Domingo dimesso dall’ospedale ma in quarantena

Placido Domingo è stato dimesso dall’ospedale ed è tornato nella sua casa messicana: la verità sulle sue condizioni.

Il più famoso tenore spagnolo, una colonna portante dell’opera internazionale, sta combattendo la sua guerra contro il Coronavirus, ma pare abbia già vinto la prima battaglia grazie alle cure ricevute nell’ospedale di Acapulco nel quale era stato ricoverato nei giorni scorsi.

Nelle ultime ore si erano susseguite delle notizie contrastanti in merito al suo stato di salute generale: qual è la verità?

Placido Domingo dimesso dall’ospedale ma in quarantena

Esattamente come Tom Hanks dall’altra parte del mondo, Placido Domingo è stato ricoverato in ospedale dopo alcuni giorni dal risultato positivo del suo tampone.

Fortunatamente il tenore ha risposto bene alle cure e, quel peggioramento che lo aveva costretto al ricovero è stato recuperato nel giro di pochissimo tempo.

Per far spazio alle altre persone bisognose di cure, il tenore è stato dimesso dall’ospedale (dal momento che le sue condizioni lo permettevano) ed è stato destinato alla quarantena domestica, così come milioni di altre persone in tutto il mondo.

Il miglioramento di Placido Domingo costituisce l’ennesima buona notizia dal mondo dello spettacolo: dopo le dimissioni di Tom Hanks e sua moglie dall’ospedale australiano in cui erano ricoverati, è arrivata nelle scorse ore anche la notizia della guarigione di Piero Chiambretti.

Purtroppo non ci sono certezze positive in merito alla salute del primo caso celebre di Coronavirus, lo scrittore Luis Sepulveda. Gli ultimi aggiornamenti in merito alla sua salute arrivarono attraverso le parole della moglie, la quale spiegò che il marito non era caduto in coma e che si stavano diffondendo diverse fake news sulle sue condizioni.

Guarito Zingaretti, migliora il Principe Carlo

Su un altro fronte, più prettamente politico, arrivano anche le notizie della fine dell’isolamento per il Principe Carlo e la completa guarigione di Nicola Zingaretti, che si dice pronto a ricominciare il proprio lavoro alla guida del Partito Democratico.

Nel frattempo il Premier inglese Boris Johnson, che è risultato positivo al Coronavirus, sta attualmente lavorando dalla quarantena, così come il principe Alberto di Monaco.

