Quarantena e astrologia | Il lato buono dell’essere single

Scopri qual è l’aspetto positivo da non sottovalutare nell’essere single durante la quarantena

Il mese di Aprile sta per arrivare e di solito si tratta di un periodo nell’anno in cui l’amore è al centro di tutto. La primavera è infatti da sempre un periodo dell’anno in cui ci si concentra di più sui sentimenti. Periodo che al momento porta con se delle variazioni rispetto al solito, dovute per lo più dal periodo che si è trascorso in casa e dalle incertezze verso il futuro. Così, può capitare che chi è ancora single, si trovi a vivere la cosa con un po’ di tensione.

Eppure, al di là del bisogno d’amore più o meno forte che si può sperimentare in questo periodo dell’anno, ci sono delle cose che si possono fare per rendere proficuo il periodo di quarantena. Una tra queste è quella di lavorare su se stessi. Farlo, può infatti aiutare a trovare con più facilità la persona giusta quando se ne avrà finalmente modo.

E visto che gli aspetti per cui considerare come positivo l’essere ancora single (a meno che non sia una scelta, ovvio) variano da persona a persona e possono dipendere anche dal segno zodiacale di appartenenza, oggi dopo aver visto cosa ossessiona i segni zodiacali durante la quarantena e dove sbagliano i segni dello zodiaco nel cercare l’anima gemella, scopriremo qual è il lato positivo dell’essere single durante la quarantena. Trattandosi di un aspetto che riguarda sopratutto i sentimenti, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente in modo da avere un’idea più precisa degli aspetti positivi dell’essere single.

Essere single durante la quarantena: gli aspetti positivi per ogni segno zodiacale

Ariete – Più tempo per capire cosa desiderano

I nati sotto il segno dell’Ariete che sono single possono approfittare del periodo di quarantena per guardarsi dentro e capire cosa desiderano davvero da un eventuale partner. In amore, infatti, si trovano spesso a scontrarsi con un problema legato alla differenza tra ciò che sognano e ciò che sono disposti a vivere nella realtà. Un problema che più di una volta li ha portati ad avere problemi nelle relazioni e che potrebbero cercare di risolvere definitivamente in questo periodo di solitudine forzata. Trovare un punto d’incontro tra aspettative e realtà li aiuterebbe infatti a scegliere meglio un eventuale partner. Cosa che gli consentirebbe di trovare con più facilità la persona giusta.

Toro – Maggior tempo per riflettere sulla propria elasticità

I nativi del Toro sono persone che sanno come far sentire importanti le persone che amano. Purtroppo, però, peccano di una certa elasticità. Quando si trovano a dover portare avanti una relazione, finiscono infatti con il chiudersi a riccio, ponendo dei paletti che, in alcuni casi, possono rappresentare degli ostacoli per l’avanzare della relazione. Molto protettivi con famiglia ed amici intimi, tendono infatti a tenere separato il mondo per loro più intimo e quello legato all’amore che stanno vivendo. Una cosa che fanno sin quando non si sentono sicuri di aver scelto la persona giusta. Purtroppo per loro, però, capita facilmente che questa linea di separazione non venga vissuta bene dal partner. Cercare di capire il perché di questa sorta di blocco e porgli un freno può essere per loro un buon modo per riprendere la vita di sempre con la possibilità di iniziare una relazione destinata a durare nel tempo.

Gemelli – Un modo per imparare ad essere più sinceri con se stessi

I nati sotto il segno dei Gemelli sono persone che sembrano non aver alcun tipo di problema quando si parla di relazioni con gli altri. Allegri e spigliati sono sempre l’anima della festa nonché persone capaci come non mai di intrecciare relazioni amichevoli e positive. Quando amano, però, si trovano spesso e volentieri a sperimentare una scala di emozioni tale da disorientarli. Così, possono mettere in atto alti e bassi emotivi in grado di portare scompiglio all’interno della relazione. Un modo di fare che li porta a dare il peggio di se, facendoli apparire spesso scontrosi o di pessimo umore. Avere del tempo per riflettere su se stessi in solitudine può quindi aiutarli a capire a fondo le paure che li portano ad essere in questo modo. Così facendo, finita la quarantena potranno contare su una maggior stabilità e, di conseguenza, sulla possibilità di vivere al meglio la loro prossima storia d’amore.

Potrebbe interessarti anche -> I segni zodiacali che fanno fatica ad innamorarsi

Cancro – L’occasione per imparare ad essere più sicuri di se

I nativi del Cancro detestano la solitudine e ciò vale sia quando hanno un partner che quando si trovano ad essere single. La verità è che hanno un tale bisogno d’affetto da essere spesso troppo insicuri e ciò è anche motivo di problemi nelle loro relazioni. Un po’ di tempo da single e per giunta in isolamento può infatti aiutarli a contare solo su se stessi ed aprirgli gli occhi sulla capacità di saper bastare a loro stessi. Una consapevolezza che, una volta acquisita, può renderli più sicuri anche nelle relazioni, spingendoli a cambiare atteggiamento quando si trovano a combattere con alcune delle loro insicurezze. La via giusta da seguire per sperare di poter intraprendere una storia tutta nuova e diversa dalle altre. Una storia che potranno vivere come un percorso di crescita nel quale sperimentare emozioni nuove e più positive del solito.

Leone – Il momento giusto per lavorare su se stessi

I nati sotto il segno del Leone sono sempre così presi dal loro lavoro e dalla ricerca del successo da non avere quasi mai del tempo a disposizione per crescere e migliorarsi come persone. Quando vivono una relazione di coppia, infatti, il resto delle energie è destinato al partner e alla storia in corso. Avere del tempo da dedicare solo a se stessi può aiutarli a raggiungere obiettivi legati alla loro persona e tali da renderli migliori come persone. Lavorare su empatia, capacità di ascoltare e comprendere gli altri sono solo alcuni degli aspetti con cui potrebbero migliorarsi. In questo modo, la prossima relazione sarà sicuramente più preziosa e ricca di spunti in grado di portare luce nuova sia a loro che al partner.

Vergine – Il tempo per capire cosa vogliono davvero

Spesso, i nativi della Vergine si trovano a vivere una relazione ancor prima di capire cosa vogliono davvero. Si trovano così a vivere giorno per giorno una storia fatta di alti e bassi e tutto senza saper sempre come muoversi per non commettere errori. Visto che dalla loro hanno una gran capacità di logica, approfittare di questo periodo di stallo può essere utile per conoscersi più a fondo e capire cosa si aspettano davvero da una storia d’amore. Sapere dal principio quali sono gli obiettivi e cosa ci si aspetta da se ma soprattutto dal partner, può infatti aiutarli a trovare con più facilità la persona giusta alla quale affiancarsi e con la quale cercare di costruire qualcosa il più simile possibile alle loro aspettative.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Se vuoi scoprire qual è l’aspetto positivo dell’essere single in quarantena per gli altri sei segni dello zodiaco, clicca su successivo.