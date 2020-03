Grande Fratello Vip | Paola Di Benedetto ha ammesso di essere scoppiata in lacrime mentre preparava le valigie in quanto questa settimana potrebbe abbandonare la casa

Per alcuni dei concorrenti del Grande Fratello Vip, questi potrebbero essere gli ultimi giorni che trascorrono all’interno della casa più spiata d’Italia.

In molti stanno vivendo questa fase quasi come una liberazione, visto che sono “rinchiusi” da gennaio, ma per Paola Di Benedetto questo è un momento triste. La fidanzata di Federico Rossi ha ammesso, nonostante abbia voglia di riabbracciare i propri cari, che è scoppiata in lacrime mentre preparava la sua valigia, al pensiero di voler dire per sempre addio alla casa più spiata d’Italia. Visto che ha fatto da sfondo a numerosi bei momenti. Mesi intensi che, in maniera inevitabile, l’hanno cambiata.

Paola Di Benedetto ha pianto al Grande Fratello Vip perché non vorrebbe lasciare il gioco.

Leggi anche:

GF Vip | Ursula Bennardo pubblica chat private con il marito di Fernanda

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Paola Di Benedetto al Grande Fratello Vip ammette: “Ci sono rimasta male”

Paola Di Benedetto, che ha rivelato che secondo lei Antonella Elia merita la finale al GF Vip, ha ammesso di esserci rimasta male al pensiero di dover fare la valigia e di dire per sempre addio a tutto questo, ma che al tempo stesso non vede l’ora di riabbracciare i suoi genitori, suo fratello, e soprattutto Federico Rossi, il suo compagno.

Leggi anche:

GF Vip | Fabio Testi conferma flirt con la Volpe e sbotta: “Non mi pare bello”

“Non posso nasconderti che mentre preparavo la valigia sono scoppiata in lacrime” ha confidato la Di Benedetto a Paolo Ciavarro, che poco prima ha provato a far ragionare Antonio Zequila rimasto offeso dalle parole di Teresanna Pugliese. “Questa casa mi mancherà. Abbiamo vissuto tutti dei momenti davvero magici, che non sarà mai più la stessa cosa” ha confidato Paola Di Benedetto dispiaciuta al Grande Fratello Vip.

Leggi anche:

Grande Fratello Vip | Sossio Aruta: “Ursula, ti voglio sposare!”

Visualizza questo post su Instagram Un po’ principessa🌹 Mi mancate, P. Un post condiviso da Paola Di Benedetto (@paodb) in data: 30 Mar 2020 alle ore 5:00 PDT

Il pubblico, però, potrebbe sempre scegliere di premiarla. Paola Di Benedetto merita la finale al GF Vip?