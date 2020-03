GF Vip | Paola Di Benedetto ha elogiato Antonella Elia, affermando che merita la finale di quest’edizione di Alfonso Signorini

Mancano pochi giorni e scopriremo finalmente i finalisti di questa quarta edizione del GF Vip di Alfonso Signorini. I concorrenti, come prevedibile, tra di loro iniziano a fare le prime previsioni, riflettendo su chi secondo loro merita la finale oppure no.

Paola Di Benedetto ha elogiato, tra i suoi compagni di viaggio, Antonella Elia. Secondo la fidanzata di Federico Rossi, seppur nel corso di questi mesi abbia sbagliato i modi, l’ex ragazza di Non è la Rai è sempre stata sincera con tutti. Per questo meriterebbe di arrivare in finale.

Antonella Elia merita la finale al GF Vip, ma non tutti nella casa sembrano pensarla come Paola Di Benedetto.

Paola Di Benedetto stronca Zequila al GF Vip: “Non merita la finale”

Paola Di Benedetto, che qualche giorno fa ha scritto una lettera al suo fidanzato Federico Rossi, non è dello stesso parere con Antonio Zequila.

L’attore, nel corso di questi mesi, avrebbe creato soltanto scompiglio al Grande Fratello Vip e per questo motivo non meriterebbe di prendere parte alla finale, prevista per la settimana prossima.

“Ha sempre fatto soltanto cavolate” ha esordito Paola Di Benedetto contro Antonio Zequila al GF Vip. “E gli sono state tutte perdonate” ha proseguito. “Non si merita assolutamente la finale” ha concluso la modella, che non ha mai fatto mistero di non provare una certa simpatia nei confronti di Zequila, a causa del suo ego.

Paola, però, è convinta che Antonella Elia al GF Vip, che di recente ha ammesso di aver sbagliato nei confronti di sua mamma, meriti di andare fino in fondo, visto che è stata una delle protagoniste indiscusse di questa quarta edizione.